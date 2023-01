Königsbrunn

18:30 Uhr

PV-Felder oder Landwirtschaft? Königsbrunn findet für sich eine Antwort

Auf der Westseite der B17 hätte ein Bauwerber gerne zwei Äcker in Solarfelder umgewandelt. Dem Bauausschuss ist hier aber der Boden zu wertvoll.

Plus Werden Äcker in PV-Flächen umgewandelt, erzeugen sie Strom, fallen aber für die Landwirtschaft weg. In Königsbrunn wurde nun diskutiert, wo die Prioritäten liegen.

Große Photovoltaik-Anlagen sind in Königsbrunn derzeit eher rar gesät. Ein augenfälliges Objekt gibt es am Rande des Gewerbegebiets Süd, nahe der B17-Auffahrt. Nun hat ein Grundstücksbesitzer mit einer Bauanfrage für zwei Solarfelder eine Grundsatzdiskussion im Bauausschuss ausgelöst. Besprochen wurde die Frage, was Vorrang haben soll: Energieerzeugung oder Landwirtschaft?

