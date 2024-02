Salsa-Abend begeistert Hobbytänzer in Königsbrunn

Im Rahmen der "spanischen Woche" in Königsbrunn zeigt ein Tanzlehrer der Tanzgalerie Kuschill die Grundlagen des Salsa. Dieses Angebot könnte es wieder geben.

"Es gibt mehrere Arten des Salsa", erklärt Aznor Ragadio den 22 Teilnehmern des kostenfreien Salsa-Abends in der Volkshochschule Königsbrunn. Etwa den Los Angeles (L.A.) Style oder den Salsa Cubano. "Wir tanzen den L.A." Heidi Mayr und Ramona Frodl von der Volkshochschule Königsbrunn haben den Tanzlehrer der Tanzgalerie Kuschill im Rahmen der "spanischen Woche" eingeladen. In einem Crash-Kurs lehrt der gebürtige Filipino den Männern und Frauen die Grundlagen des lateinamerikanischen Tanzes.

Nach einer Stunde haben die Tänzerinnen und Tänzer viel gelernt. Foto: Jana Korczikowski

Bevor es in den Paarmodus geht, zeigt Ragadio den Grundschritt, der für Männer und Frauen gleich ist und im Paartanz zeitversetzt läuft. Er zählt dabei auf sechs, linker Fuß vor, ein angedeuteter Zwischenschritt, links zurück. Rechter Fuß nach hinten, Zwischenschritt, rechts zurück. "Kleine Schritte - tap, tap, tap." Die Teilnehmer, eine gemischte Gruppe aus Anfängern und Fortgeschrittenen, haben es gleich raus. Dann wird das Ganze mit der passenden lateinamerikanischen Musik geprobt.

Tanzlehrer Aznor Ragadio von der Tanzschule Kuschill zeigt den Teilnehmern die Grundschritte des Salsa. Video: Jana Korczikowski

Man darf beim Tanzen auch mal rumblödeln, finden Gabi und Wolfgang Kühnlein aus Königsbrunn. Foto: Jana Korczikowski

Dass zu Salsa noch viel mehr gehört, als Grundschritte, sieht man, wenn Ragadio zwischendurch seinem Tanzgefühl freien Lauf lässt. Weil in einer Stunde aber keine Wunder möglich sind, zeigt er noch den Seitwärtsschritt, einen Platzwechsel und eine Drehung. Wichtig seien dabei immer die Signale des Herren, sagt er. Er macht vor, wie der Mann die Hand der Frau hebt und mit seiner eigenen die Partnerin in die entsprechende Richtung lenkt. Ragadios Kurzbeschreibung lautet: "Aus der Sicht des Herrn: (die Dame) mitnehmen - hinstellen." Hier und da lässt der Tanzlehrer, der seit rund 25 Jahren unterrichtet und seit seiner Kindheit tanzt, einen albernen Spruch los. Das dient zur Belustigung der Teilnehmer und führt gleichzeitig zu einer lockeren und entspannten Atmosphäre in dem eher eng bemessenen Kursraum.

Beim Salsa in Königsbrunn kommen Geübte und Ungeübte zusammen

Renate und Patrizia Maier setzen die Anweisungen im Paartanz gekonnt um. Mutter und Tochter aus Königsbrunn haben bereits einen Salsa-Kurs besucht. Luitgard Ludwig ist dagegen alleine gekommen. Einen festen Tanzpartner hat sie nicht, hin und wieder tanzt sie mit einer anderen Dame, die offenbar auch ohne Partner an der Kursstunde teilnimmt. Spaß hat die Langerringerin trotzdem. "Ich habe schon in vielen Tanzschulen getanzt", erzähl sie. "Leider sind die Männer dort aber oft, um Frauen kennenzulernen und nicht, um wirklich zu tanzen."

Patrizia und Renate Maier (rotes Oberteil) sind keine Neulinge mehr im Salsa. Foto: Jana Korczikowski

Auch Gabi und Wolfgang Kühnlein haben bereits mehrere Tanzkurse absolviert. Sie finden den Salsa-Abend super: "Meine Frau liebt es", betont Wolfgang Kühnlein. "Wir werden noch Spezialisten!" Ehefrau Gabi fügt mit einem Lachen hinzu: "Die Frage ist nur, wann." Viele der Teilnehmenden haben sich den Vhs-Leiterinnen Heidi Mayr und Ramona Frodl zufolge ebenfalls für den Bachata-Abend am Donnerstag angemeldet. Er findet von 19 bis 20 Uhr in den Räumen der Volkshochschule im Bürgerservicezentrum, Marktstraße 3a, statt. Es sind noch Restplätze verfügbar: Anmeldung über www.vhs-augsburger-land.de.

Vhs-Leiterinnen planen, Themenwochen öfters anzubieten

Der Tapas-Kochkurs Freitagabend ist bereits ausgebucht. Alle drei kostenlosen Veranstaltungen sind neben einem Reisebericht über Andalusien und einem Konversationskurs Teil der "spanischen Woche" in Königsbrunn, zu der auch zwei kostenpflichtige fünftägige Spanisch-Sprachkurse gehören. Dafür ist sogar ein Muttersprachler angereist, der gebürtige Ecuadorianer Carlos Ignacio Yépez Reyes. "Er wollte eigentlich die Tanzabende leiten", sagt Frodl. Da er aber spontan die ganze Woche noch einen Abendkurs bei der Vhs Schwabmünchen übernommen hat, haben wir entschieden, mit der Tanzgalerie Kuschill zusammenzuarbeiten."

Mit dabei waren auch die neue Leiterin der Vhs Bobingen, Bettina Grießer (links), und die Königsbrunner Vhs-Leiterin Heidi Mayr. Foto: Jana Korczikowski

Durch die positive Resonanz überlegen die beiden Vhs-Leiterinnen, gemeinsam mit dem Kulturbüro Königsbrunn weitere Themenwochen auszurichten: "Der Erfolg gibt uns Recht, sodass so eine Themenwoche nach Wiederholung schreit. Allerdings müssen wir jetzt erstmal wieder durchschnaufen und ab 17. Februar startet das neue Semester, da sind dann die Räume entsprechend belegt", sagt Mayr am Ende der Veranstaltung.