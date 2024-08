Sommerfest der Königsbrunner Trachtler

Beim traditionellen Sommerfest der Trachtler im Biergarten des Königsbrunner Trachtenheims unterhielten die Lumpenbacher mit zünftiger Blasmusik die Gäste. Über den Nachmittag und Abend hinweg kamen am Samstagnachmittag rund 500 Besucherinnen und Besucher zum gemütlichen Ratschen in den schattigen Biergarten. Der hat mit der Straßenbahnlinie 3 inzwischen sogar einen praktischen ÖPNV-Anschluss und liegt am „Ungsteiner Platz“. Mit dem Ort in Rheinland-Pfalz verbindet die Lechauer eine langjährige Trachtler-Freundschaft. Deshalb boten sie beim Sommerfest auch Weine der dortigen Winzergenossenschaft an. Text/Foto: Hermann Schmid.

