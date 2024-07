Stadtgeschichte schnuppern beim Flanieren

Mit der im Abschnitt zwischen Garten- und Markstraße neu gestalteten Bürgermeister-Wohlfarth-Straße hat Königsbrunn einen großen Schritt in der Stadtentwicklung vollzogen. Seit dem Wochenende bietet dieser Abschnitt auch Blicke zurück in die Geschichte des ehemals längsten Straßendorfs Bayerns. An zehn transparenten Stelen finden sich Fotos von Gebäuden, die früher in diesem Bereich standen, die aber schon vor Jahren für Neubauten, Grünanlagen oder Parkplätze weichen mussten.

Wo das Armenhaus der Gemeinde stand

Kurze Texte informieren über die Häuser und damit verbundene Aspekte der Dorfentwicklung. So erfährt man etwa nahe der Einmündung der Marktstraße, zum Foto des früheren Malergeschäfts Josef Reiber, dass es anno 1872, also 30 Jahre nach der Ortsgründung, unter den im Dorf ansässigen 95 Familien unter anderem schon zwei Schreiner, zwei Zimmermänner, acht Maurer, einen Gerber, einen Metzger und zwei Bäcker, einen Schneidermeister und einen Weber gab. Und beim Haus mit der Nummer 63, in dem früher Johann Diener einen kleinen Laden betrieb und auch als Bader tätig war, wird die Krankenversorgung vor rund 100 Jahren skizziert. Am Platz vor dem Kino Cineplex stand mal das Armenhaus der Gemeinde, das Ende der 1930er Jahre zum Rathaus umgebaut wurde und bis 1959 für die Verwaltung genutzt wurde.

Vergangenheit und Gegenwart sollen zusammenwachsen

„Das ist ja alles noch gar nicht so lange her“, sagt Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek. Gerade weil sich Königsbrunn aktuell an mehreren Stellen deutlich verändert, war es ihr wichtig, diese Vergangenheit nochmals in Erinnerung zu rufen. „Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen!“ Wenn andere Kommunen in der Region ihre Geschichte bis ins Mittelalter oder darüber hinaus zurückverfolgen können, so müsse sich Königsbrunn nicht verstecken. „Wir haben eine ganz eigene, faszinierende Geschichte“, sagt Ribarek.

Icon Vergrößern Die Freiluft-Ausstellung "Königsbrunn im Wandel" zeigt mit transparenten Stelen, wie einzelne Gebäude entlang der jetzigen Bgm.-Wohlfarth-Straße vor mehreren Jahrzehnten ausgesehen haben - und liefert mit kurzen Texten dazu auch einige Informationen. Foto: Hermann Schmid Icon Schließen Schließen Die Freiluft-Ausstellung "Königsbrunn im Wandel" zeigt mit transparenten Stelen, wie einzelne Gebäude entlang der jetzigen Bgm.-Wohlfarth-Straße vor mehreren Jahrzehnten ausgesehen haben - und liefert mit kurzen Texten dazu auch einige Informationen. Foto: Hermann Schmid

Wichtig war ihr auch, diese Vergangenheit nicht in einem Museum oder im Foyer des Rathauses darzustellen. „Die Ausstellung sollte zu den Leuten kommen, da, wo sie sich bewegen.“ Also entwickelte sie das Konzept mit Stelen, die Fotos und Infos an die Stellen im Zentrum bringen, wo sich die Geschichte abgespielt hat. Etwa am Parkplatz bei der Einmündung der Heimgartenstraße, wo ehemals eine Milchsammelstelle stand. Fünf Milchverwertungs-Genossenschaften gab es im Ort, sie boten den Kleinbauern bessere Erlöse für ihre Milch. Martin Grägel, der 1976 als Teenager mit seiner Familie nach Königsbrunn kam, hat das Gebäude noch in Erinnerung. Heidi Duschek kam als Kind nach Königsbrunn und hat einige Jahre im Bader-Haus der Familie Diener gelegt. „Ich finde es schön, dass die alten Häuser gezeigt und aufgewertet werden“, sagt sie.

Musikalische Zeitreise

Die informative Zeitreise, darauf wies Rebecca Ribarek auch hin, sei nur durch die Zusammenarbeit verschiedener Bereiche der Stadtverwaltung möglich geworden „und hat am Ende fast nichts gekostet“. Auch dafür gab es Applaus. Eine musikalische Zeitreise bot begleitend das Blasorchester Königsbrunn, das mit kleiner Besetzung die Ausstellungseröffnung an der Marktstraße umrahmte. Zum Auftakt war der „Ruetz-Marsch“ von 1924 zu hören, zwischendurch animierte die Polka „Auf der Vogelwiese“ (1954) zum Mitklatschen und mit dem „Böhmischen Traum“ (1998) war man fast in der Gegenwart angekommen.

Bürgermeister Franz Feigl bot dann auch noch einen kleinen Blick in die Zukunft: Offiziell wird die Freigabe der Neuen Mitte am 13. September gefeiert, wenn die Arbeiten an der Querung Gartenstraße und St. Johannes-Straße abgeschlossen sind. Im Frühjahr 2025 werde es noch ein Fest geben – und 2026 werde die komplette Fertigstellung der Straßen im Zentrum „mit einem ganz großen Fest“ gefeiert.