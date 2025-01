Stricklieseln bringen Wärme und Spenden in die Stadt

Die Mitwirkenden der offenen Strick- und Häkelrunde in Königsbrunn haben an ihren Ständen auf dem Königsbrunner Wochenmarkt am ersten Samstag des Monats, 900 Euro eingenommen. Davon übergaben sie jeweils 300 Euro an die Grundschulen Nord und Süd. Den gleichen Betrag wird auch die Grundschule West erhalten. Das Geld kommt Kindern an den Schulen zugute, die in finanziell schwierigen Verhältnissen leben. In jedem handgearbeiteten Stück der Stricklieseln steckten laut Christine Girstenbrei, eine der engagierten Frauen, viel Zeit und viele gute Gedanken. Auch Sabine Baar findet es wunderbar, dass mit den gestrickten oder gehäkelten Dingen nicht nur Wärme, sondern auch Spenden weitergegeben werden könnten. Angelika Koch, die von Beginn an bei den Stricklieseln dabei ist, möchte sich mit diesem Hobby für ein gutes Miteinander in der Stadt einsetzen.

Patricia Zerle (von links), stellvertretende Schulleiterin der Grundschule Nord, erhält eine Spende von Sabine Baar, ehrenamtlich Engagierte der offenen Strick- und Häkelrunde. Foto: Stricklieseln

Für das Engagement und die finanzielle Unterstützung bedankten sich Elisabeth Gaigl, Schulleiterin der Grundschule Süd, und Patricia Zerle, Stellvertretende Schulleiterin der Grundschule Nord mit der Einladung zum Adventsbasar an einer der Schulen in der nächsten Vorweihnachtszeit. Das ist für die vor drei Jahren gegründete offene Strick- und Häkelrunde wieder eine gute Gelegenheit, eine Kooperation mit einer sozialen Einrichtung einzugehen. Die offene Strick- und Häkelrunde findet jeden Freitag von 14.30 bis 17 Uhr im Lesecafé der Stadtbücherei statt.