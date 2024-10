Tennis-Städteturnier in Königsbrunn

Beim TSV Königsbrunn Tennis fand jüngst ein Tennis-Städteturnier statt. Zu Gast waren die Vereine TC Wehringen, TSV Haunstetten und SSV Bobingen. Es gab insgesamt die vier Doppelkategorien Herren, Damen, Herren 40 und Damen 40, in denen sich die Spielerinnen und Spieler der Vereine in unterschiedlichen Konstellationen begegneten. Nach einem etwas durch Regen verzögerten Spielstart konnten die Doppelspiele beginnen. Am Ende der teils sehr umkämpften Spiele gewann der Gastgeberverein TSV Königsbrunn Tennis vor TC Wehringen, TSV Haunstetten und SSV Bobingen. Bei der Siegerehrung überreichte der Gastronom Isi Cevik vom Trachtenheim Königsbrunn die von ihm gesponserten Preise an die Mannschaften. Das Städteturnier bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Tennisvereinen zu fördern und fand in den vergangenen Jahren schon mehrmals statt.

