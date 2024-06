Theaterensemble Dramalution entführt in Königsbrunn in die Hölle

Beim neuen Stück von Dramalution geht es um Freiheit, Verantwortung, Intrigen und um die Macht, sich von der Meinung anderer freizumachen.

Das Theaterensembles Dramalution bringt den Einakter „Geschlossene Gesellschaft“ (Originaltitel „Juis clos“) von Jean-Paul Sartre auf die Matrixbühne. Das erstmals 1944 in Paris aufgeführte Stück ist ein existenzialistisches Drama, das sich mit vielen Themen rund um Menschlichkeit und Beziehung auseinandersetzt und dabei das Wesen der Hölle erforscht. Es geht um Freiheit, Verantwortung, Intrigen und um die Macht, sich von der Meinung anderer freizumachen.

Drei verstorbene Menschen, Garcin, Inès und Estelle, finden sich in einem fensterlosen Raum wieder, der von einem skurrilen dämonischen Kellner betreut wird. Eine Möglichkeit zu entkommen, oder gar eine Ablenkung von der Gegenwart der anderen gibt es nicht. Es ist die Hölle.

Theater in Königsbrunn bietet Höllentrip mit Feigling und Sadistin

Sie tragen harte Vorwürfe, Sünden und verbale Kämpfe um Misshandlung, Sexualität, Unterdrückung, Sinnlichkeit, Verführung, Tod, feiges Versagen in entscheidenden Situationen aus, offenbaren jedoch bei diesem Höllentrip erst mal nicht ihre eigene Schuld und Geheimnisse. Garcin ist ein Feigling, der wegen seines Versagens im Krieg und der schlechten Behandlung seiner Frau verurteilt wurde. Die sadistische Postangestellte Inès hatte eine Affäre mit der Frau ihres Cousins und ist indirekt für dessen Tod verantwortlich. Estelle ist eine eitle Frau, die ihren Geliebten betrogen und ihr uneheliches Kind getötet hat.

Auf einem Sofa in der Hölle: der feige Garcin (Mitte), gespielt von Remo Schweiger, die verführerische eitle Estelle (links), gespielt von Ju Pischel und die sadistisch veranlagte Inès, verkörpert von Lucia Matischok. Foto: Helga Mohm

Etappenweise wird allen klar, dass sie selbst zu ihren eigenen Folterknechten bestimmt sind. Sie hauen sich gegenseitige ihre Lebenslügen nur so um die Ohren und werden durch die ständige Konfrontation mit den Wahrheiten und Urteilen der anderen gequält. Das Stück veranschaulicht: „Die Hölle, das sind die Anderen.“

Theaterpädagogin Angi Klecker hat für das Drama „Geschlossene Gesellschaft“ dem 25-jährigen Fabian Heißerer das Heft der Regie in die Hand gegeben. Sie begleitet und steht mit Rat und Tat zur Seite. Heißerer gehört schon bald zehn Jahre der Theatergruppe Dramalution an und stellte dutzende Male als Schauspieler sein Talent unter Beweis.

Nun übernimmt er Verantwortung auf der anderen Seite der Inszenierung. Er leitet die Künstler an und setzt die Wucht und das Gefühl echter Kommunikation zwischen verschiedenen Personen mit unterschiedlichen Standpunkten um. Die Entscheidung, das Stück zu inszenieren, traf die Theatergruppe gemeinsam.

Garcin: Remo Schweiger/Kenny Schuler Inès: Lucia Matischok/Xenia Koval Estelle: Ju Pischel/Elisabeth Caika Kellnerin/Kellner: Nina Lindermeier/Romeo Fischer

Premiere ist am Freitag, 14. Juni um 19.30 Uhr im Königsbrunner Matrix. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich das Ensemble. Weitere Aufführungen finden am 15., 16., sowie am 21., 22. und 23. Juni 2024 auch jeweils um 19.30 Uhr statt.