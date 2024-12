Tierische Adventszeit auf Gut Morhard

Der Tierschutzverein Augsburg und Umgebung e.V. lud zu „Advent auf Gut Morhard“ ein und rund 500 Kinder und Erwachsene kamen in den Gnadenhof für Tiere in Königsbrunn. Weihnachtlich geschmückte Stände und Buden, Basteltische für Kinder, Adventskränze zum Selbermachen sowie Glühwein und warme Speisen waren geboten. Höhepunkt für die Kleinen waren der Pony-Umzug, bei dem kleine Geschenke verteilt wurden. Selbstgebastelte Schiffchen mit einer Kerze wurden in der Dämmerung von den Kindern auf dem See zu Wasser gelassen. Heinz Paula, erster Vorsitzender des Tierschutzvereins Augsburg, freute sich über die großartige Resonanz der traditionellen Adventsaktion.

