Vodafone-Ausfall in Königsbrunn könnte noch länger dauern

Wegen eines Technik-Defekts funktioniert bei 160 Vodafone-Kunden in Königsbrunn Internet und Fernsehen nicht. Wann der Schaden behoben werden kann, ist unklar.

160 Kunden des Internet-Anbieters Vodafone schauen seit Samstag in die Röhre: Gegen 22 Uhr fiel bei ihnen Kabelfernsehen, Festnetz-Telefon und Internet aus. Vonseiten des Konzerns heißt es, man bemühe sich um eine schnelle Lösung. Wann die Versorgung wieder klappt, kann der Sprecher aber nicht sagen.

Eigentlich sollte der Schaden schon am Sonntag repariert sein, erzählt ein Kunde, der im Bereich Bürgermeister-Wohlfarth-/Heidestraße wohnt, gegenüber unserer Redaktion: "Ich hatte um acht Uhr bei der Hotline angerufen. Da hieß es, bis 6 Uhr sollte der Schaden behoben sein." Funktioniert habe die Internetverbindung aber auch am Montag noch nicht. Besonders für Menschen, die im Homeoffice arbeiten, sei das ein enormes Problem.

Vodafone hat die Störungsquelle in Königsbrunn gefunden

Vodafone bestätigt, dass es einen Anbindungsfehler in einem unterirdischen Kabelstrang gab, der einen Bereich entlang der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße versorgt. Betroffen sind auch hinterliegende Straßen wie beispielsweise die Georg-Käß-Straße. "Unser örtlicher Dienstleister bereitet die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung sehr intensiv vor. Dazu erfolgten bereits am Sonntag Messungen aller Netzelemente und eine Bestandsaufnahme vor Ort", teilt ein Konzernsprecher mit. Dabei sei festgestellt worden, dass zu wenig Spannung an einem lokalen Verteilerpunkt ankomme, der wiederum in einem Telekom-Gebäude liege.

Aktuell werde das Reparaturkonzept erstellt: Dabei werde das defekte Bauteil in dem Verteilerpunkt ersetzt. Anschließend werde die gesamte Zufuhrstrecke im Rahmen der Qualitätssicherung neu eingepegelt. Wann genau die Störung behoben sei, könne er aber nicht sagen, sagt der Sprecher: "Im Idealfall wird das noch am heutigen Montag der Fall sein – sonst im Laufe dieser Woche, äußerte sich der Sprecher mit der Bitte an die betroffenen Kunden um Geduld.