„Wenn Du liebst, was Du tust, kommt der Rest von ganz allein“

Für Manuela Zuschke entwickelte sich das Lechfeld zu einem Fixpunkt im Leben, zu dem sie immer wieder zurückgekehrt ist. Mit 19 Jahren kam sie nach Königsbrunn, um eine Ausbildung zur Hotelfachfrau zu beginnen. „Ich komme aus Bautzen, ich bin ein Ostkind“, sagt sie. Für sie war es daher ein großer Schritt, den Berufseinstieg so weit weg von zu Hause zu wagen. Eigentlich wollte sie Grundschullehrerin werden. „Mein Studium in der DDR war nach der Wende aber nichts mehr wert. Die Arbeitsagentur hat mich schließlich auf die Idee gebracht, etwas ganz Neues auszuprobieren.“

Gab es Verständnisprobleme oder Berührungsängste? „Bayerisch oder auch Schwäbisch zu verstehen, war kein Problem, außerdem kamen die anderen Auszubildenden von überall her. Ich habe mich mit allen gut verstanden und war selten allein. Heimweh hatte ich aber trotzdem.“ Sie lebte sich in Königsbrunn gut ein und lernte in einem Eiscafé ihren Lebenspartner kennen. Sie beschloss, auch nach Ende der Ausbildung zu bleiben und erhielt eine Stelle in ihrem Ausbildungshotel. In den darauffolgenden zehn Jahren baute sie sich einen Freundeskreis auf und lernte viele interessante Menschen kennen. „Ich habe mich hier nie fremd gefühlt, und auch die Stadt zeigt, dass man willkommen ist. Es gibt einen Neubürger-Empfang im Rathaus, und bei verschiedenen Veranstaltungen kann man sich mit den Menschen hier gut austauschen.“

Der neue Job war am richtigen Ort zur richtigen Zeit.

Nach der Geburt ihres ersten Kindes 2001 war sie drei Jahre in Elternzeit, danach ging sie wieder auf Reisen. Sie zog mit Mann und Kind nach Kaufbeuren, denn ihr Mann eröffnete dort ein Fitness-Studio. „Ich bin mitgegangen, habe aber lange gebraucht, um mich dort einzuleben. Die Menschen waren nicht so offen wie hier, muss ich sagen.“ Im Fitness-Studio war sie von Anfang an für alles zuständig. 2010 löste sie das Studio zusammen mit ihrem Mann wieder auf, zog nach Königsbrunn in das Haus ihrer pflegebedürftigen Schwiegereltern und war wieder bereit für einen Job. Bei einem Logistikdienstleister in Graben sah sie ein Stellenangebot am richtigen Ort zur rechten Zeit: die Stelle lag in der Nähe von Königsbrunn und ihre Tochter kam gerade ins Gymnasium.

Ein Neustart nach der Rückkehr

Manuela Zuschke fing als Versandmitarbeiterin an, ging nach der Geburt ihres zweiten Kindes wieder drei Jahre in Elternzeit und kümmerte sich weiterhin um die Schwiegereltern. Zwischen 2012 bis 2014 fand sie noch Zeit, zusammen mit ihrem Lebenspartner und der Familie jeweils auf dem Weihnachtsmarkt in Friedberg vier Wochen lang jeden Tag einen Verkaufsstand zu betreiben. Das Familienleben wurde schließlich noch intensiver, nachdem ihre Mutter und ihr Bruder nach Oberottmarshausen gezogen waren.

Am Lechfeld gefällt ihr besonders die Nähe zu den Bergen und Seen. „Ich freue mich immer, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit die Bergkette der Alpen sehe.“ Sie ist gerne draußen zum Wandern, auch mit Schneeschuhen, und im Sommer gehört sie zu den eifrigen Standup-Paddlern. Entspannung findet sie auch im Schützenverein. „Beim Schießen hört man auf zu denken, und ich kann gut zur Ruhe kommen.“

Sie ist im Lechfeld angekommen.

In der Arbeit hat Manuela Zuschke seit 2016 als feste Rezeptionistin eine neue Aufgabe. Ähnlich wie im Hotel organisiert sie Veranstaltungen und betreut Spendenprojekte im Umkreis von 50 Kilometern für die „Volunteers“. „Die Mitarbeiter dürfen Vorschläge für Projekte in der Region einreichen, in der sie leben. Das ist eine sehr persönliche Sache und daher sind sie oft besonders motiviert, ihre Arbeitszeit zu spenden und bei der Veranstaltung zusammen mit anderen etwas zu bewirken und zurückzugeben.“ All ihre Aufgaben erledigt sie seit 2021 als Assistentin des „General Managera“ und bezeichnet dies als den schönsten Job in Graben.

Sie ist angekommen und glücklich mit dem, was sie hat. „Wenn Du liebst, was Du tust, kommt der Rest von ganz allein“, ist ihr Credo. Alles andere sei Einstellungssache: „Ich versuche, das, was ich mache, gerne zu tun. Denn wenn man zufrieden ist, kann man sich überall wohlfühlen.“ Neben ihrer Arbeit engagiert sie sich bei der Sicherheitswacht, wo sie ehrenamtlich als Bindeglied zwischen Bürgern und Polizei fungiert und durch Präsenz und Aufmerksamkeit das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung stärkt.

Menschen auf dem Lechfeld In einer Serie werden Menschen vorgestellt, die auf dem Lechfeld ein Zuhause gefunden haben. In Gesprächen teilen sie ihre Gedanken darüber, ob sie heimisch geworden sind – und woran sie es merken. Nächste Woche kommt Tsegai Keleta aus Untermeitingen zu Wort.