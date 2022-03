Wie eine Königsbrunner Friseurin zur Weltrekordhalterin wurde

Plus Stella Maria Blumenfelder führt in Königsbrunn einen kleinen Friseursalon und setzt auf Naturprodukte. Jetzt war sie Teil eines erfolgreichen Weltrekordversuchs.

Das Haar ist die Krone des Menschen, sagt Stella Maria Blumenfelder. Die Friseurmeisterin aus Königsbrunn bietet in ihrem Salon einen besonderen Service: Sie behandelt ihre Patienten nur mit Naturprodukten und liefert auf Wunsch auch Lebensberatung gleich mit dazu. Jetzt hat sie sich auch ein metaphorisches Krönchen für ihr Haupt verdient: Sie darf sich offiziell Weltrekord-Halterin nennen. Mit einem internationalen Netzwerk von Selbstständigen tauschte sie online Expertenratschläge aus. Von der Aktion wusste sie im Vorfeld gar nichts.