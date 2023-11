Wie geht es weiter beim Regionalwerk Lech-Wertach-Stauden?

Plus Energie ist das große Thema. Auch für Kommunen. Wie geht die Gründung des Regionalwerkes voran, das im südlichen Landkreis interkommunal Projekte angehen soll?

Gestartet war die Idee eines gemeinsamen Unternehmens der Gemeinden und Städte im südlichen Landkreis unter dem Namen "Energiewerk". Heute klingt der Namen etwas sperriger: Regionalwerk Lech-Wertach-Stauden. Einer der Ideengeber war der Königsbrunner Bürgermeister Franz Feigl. Mittlerweile sei einiges passiert, sagte er im Gespräch zum Regionalwerk. Zuletzt habe man die endgültige Satzung und einen Zusatzvertrag erarbeitet. Beides müsste in den nächsten Wochen von den beitrittswilligen Gemeinden in den jeweiligen Stadt- und Gemeinderäten beschlossen werden.

Die Stadt Königsbrunn hat das bereits getan. Bedingung für die endgültige Gründung des Unternehmens sei, dass mindestens 80 Prozent der Landkreisbewohnerinnen und -bewohner im Regionalwerk vertreten sind. Das wären rund 80.000 Menschen. "Das Interesse ist groß, allerdings gibt es noch ein paar Wackelkandidaten", sagte Feigl auf die Frage, ob alle Kommunen beitreten werden. Speziell im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Stauden herrsche noch ein gewisses Informationsdefizit.