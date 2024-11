Wissenschaftsminister überreicht Königsbrunnerin Bundesverdienstkreuz

Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume hat am Mittwochnachmittag im Münchener Gärtnerplatztheater das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Siglinde Matysik ausgehändigt. Matysik wurde für herausragende Verdienste um die Archäologie im Landkreis Augsburg geehrt. „Unzählige Ausgrabungen im Augsburger Land, akribische Dokumentationen, zahllose Museumsführungen und die stets kreative und liebevolle Gestaltung von Ausstellungsräumen haben Siglinde Matysik zu einer wahren bayerisch-schwäbischen Archäologie-Heldin gemacht“, sagte Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume. Sie sei Expertin für archäologische Rettungsmissionen und Geburtshelferin des Archäologischen Museums der Stadt Königsbrunn. Mit Pflichtbewusstsein und absoluter Zuverlässigkeit habe Siglinde Matysik nachfolgenden Generationen einen unschätzbaren Dienst erwiesen. (AZ)

