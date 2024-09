Zu Besuch bei den Wildpferden am 6. Oktober

Echte Wildpferde gibt es kaum noch, sie gelten als beinahe ausgestorben. Experten gehen davon aus, dass die Przewalski-Pferde die letzten echten Wildpferde sind. Wer mehr über diese Pferderasse und das Beweidungsprojekt mit ihnen im Stadtwald Augsburg erfahren möchte, kann sich am Sonntag, 6. Oktober, um 14 Uhr, am Parkplatz Hans-Wenninger-Stadion, neben dem Pavillon (Karwendelstraße 2), in Königsbrunn einfinden. Die Veranstaltung dauert zwei Stunden. Neben dem Beweidungsprojekt gibt es auch Informationen zur Heidelandschaft und den lichten Kiefernwäldern. (AZ)

