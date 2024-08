Musikalisch am Meeresgrund

Die Sängerin Jaria veröffentlicht am Freitag, 23. August, ihren neuen Song „Meeresgrund“. „Es ist meine persönlichste Single, weil ich wirklich aus meiner Geschichte heraus erzähle“, erklärt die Königsbrunnerin. Sie habe sich auf einen Menschen eingelassen, für den sie alles getan hätte. Währenddessen habe sie sich selbst verloren und musste sich nach dem Ende der Beziehung wieder selbst neu finden, sagt die Sängerin. Man solle nicht seine Prinzipien und alles, was einen selbst ausmacht für eine Beziehung aufgeben, betont sie. Deswegen auch der Titel „Meeresgrund“.

„Der Song geht in die Tiefe. Wenn man so sehr liebt, verliert man manchmal auch sich selbst. Das ist mir passiert.“, sagt sie. Ursprünglich habe sie überlegt, ob sie den Song überhaupt veröffentlichen soll, aber sie möchte ihren Zuhörern Mut machen: „Egal durch welchen Mist ihr gerade geht es kommen wieder gute Zeiten.“ Aktuell gehe es ihr wieder gut, weshalb sie sich für die Veröffentlichung des Liedes bereit fühle.

In Königsbrunn ist die Sängerin tief verwurzelt

Jasmin Maria Mächtlinger a.k.a Jaria ist in Königsbrunn aufgewachsen und kann sich nicht vorstellen, woanders zu leben. Ein Jahr habe sie woanders gelebt, hätte dann aber großes Heimweh nach Königsbrunn gehabt. „Es ist einfach so ein schönes Fleckchen Erde, es würde mir ziemlich weh tun, wenn ich da wegziehen müsste“, sagt die 31-Jährige. Sie verbindet ihre ganze Jugend und Kindheit mit Königsbrunn. Dort hat sie auch schon Konzerte gespielt, beispielsweise im Jugendzentrum MatriX.

„Auf jeden Fall will ich jedem ans Herz legen, dass wenn man Träume hat, die auch wirklich zu verfolgen“, betont Jasmin Mächtlinger. Die Königsbrunnerin tut genau das, sie verfolgt fest ihre Ziele als Sängerin. Sie liebt Musik bereits, seit sie klein ist, erklärt sie. Außerdem ist sie sehr musikalisch aufgewachsen. Ihr Vater spielte Keyboard in einer Band und ihre Mutter war Tänzerin. Schon früh wurde ihr klar, dass sie in Zukunft auch etwas Musikalisches machen werde. „Es erfüllt mich, es macht mich aus“, sagt sie. Zunächst nahm sie in ihrer Freizeit Gesangunterricht. Dort machte sie so große Fortschritte, dass sie bald auf der Bühne stand. Daraus entwickelte sich die Mitgliedschaft in einer Band als Frontfrau und sie begann damit, eigene Lieder zu schreiben, die laut der Sängerin im Fantasy-Rock-Pop verortet sind.

Am Samstagabend findet die Videopremiere ihres neuen Songs statt. „Ich bin schon ganz gespannt, weil da so viel Herzblut drinsteckt, auch in dem Video“, sagt Jasmin Mächtlinger. Um 19.15 Uhr ist das Video zu „Meeresgrund“ beim Release-Konzert in Gersthofen im Wirtshaus Strasser erstmals zu sehen.