Stadtwerke müssen Einiges aus 2024 nacharbeiten

Die Stadtwerke Königsbrunn rechnen im aktuellen Jahr mit einem planmäßigen Minus von 630.000 Euro. Darauf läuft der Wirtschaftsplan für 2025 hinaus, den der Stadtrat am Dienstagabend einstimmig beschloss. Laut Sitzungsvorlage liegen die Ursachen vor allem im steigenden Aufwand für Personal durch erwartete Lohnsteigerungen und höhere Energiekosten. Zudem planen die Stadtwerke mit mehr Reparaturarbeiten im Wassernetz, um Wasserverluste zurückzudrehen. Bei der Abwasserentsorgung müssen auch die Druckprüfungen für Kanäle, die älter als 40 Jahre sind, nachgeholt werden. Wegen des extrem hohen Grundwasserstandes im vergangenen Sommer konnten sie in 2024 nicht durchgeführt werden. „Voraussichtlich wird das Ergebnis nicht ganz so negativ“, erläuterte Bürgermeister Franz Feigl. „Wir müssen halt alle Vorhaben, die wir planen, auch einstellen, damit man die Grundlage zum Handeln hat. Es ist aber nicht sicher, ob alles so wie geplant umgesetzt werden kann“.

Hermann Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtwerke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis