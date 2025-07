Regional und lecker: So schmeckt der Wochenmarkt

Der Wochenmarkt in Königsbrunn ist ein halbes Jahrhundert alt geworden. Am Samstag öffnete er von 8 bis 14 Uhr seine Tore und bot den Besuchern nicht nur ein reiches Angebot an Waren, sondern zum 50-jährigen Jubiläum eine Menge an unterhaltsamen Aktionen für Freude und Genuss. Die Marktbestücker und die städtische Marktleitung hatten ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein zusammengestellt. Ein besonderes Ereignis war die Ehrung der langjährigen Standbetreiber, darunter die Betriebe Wiedemann, Frisch, Gall, Hagenbusch durch den ersten Bürgermeister der Stadt Königsbrunn Franz Feigl. Die bereitgestellten Bierbänke luden zu geselligem Beisammensein ein, gegen eine Spende für den Hilfsfonds der Stadt Königsbrunn war mit Getränken und Leberkässemmeln für das leibliche Wohl gesorgt. Untermalt wurde die Festlichkeit durch die musikalische Begleitung der Kapelle „Lochbach Buam“.

Icon Vergrößern Zum Jubiläum gab es Probierhäppchen an den Ständen. Foto: Ramona Hofmeister-Weber Icon Schließen Schließen Zum Jubiläum gab es Probierhäppchen an den Ständen. Foto: Ramona Hofmeister-Weber

Gerade für die Kinder der Markt Besucher war einiges geboten: Es gab Eis am Stiel und sie durften sich auf einen Luftballonkünstler freuen. Petra Zeininger-Benning, Referentin für Jugend und Familie, hatte eine Aktion für Kinder den parallel zum Marktjubiläum stattfindenden Stadtgesprächen vorgezogen. Sie schminkte liebevoll und gekonnt die Kleinen.

Das halten Käufer und Verkaufer vom Markt

Für die Großen gab es eine Verlosung zugunsten des Hilfsfonds Königsbrunn, einige Standbesitzer hatten dafür Preise mit ihren Köstlichkeiten in Höhe von 50 Euro gespendet, so Anni Hörmann, die auf dem Markt Spargel und Marmeladen verkaufte und den Verkauf der Lose übernahm.

Ingrid Arlt, die seit der Eröffnung des Marktes vor nunmehr 50 Jahren ist, erzählt: „Ich kaufe gerne Spargel, Eier, Obst und Lamm und was man so braucht. Ich genieße die freundliche Atmosphäre beim Einkaufen.“

Georg Häringer, der mit seiner „Schönegger Käse Alm“ nun auch schon seit 30 Jahren den Wochenmarkt in Königsbrunn anfährt, schätzt neben dem vielfältigen Angebot die ausgesprochene Freundlichkeit der Käufer und natürlich das gute Geschäft.

Neben den klassischen Gütern Obst, Gemüse, Käse und Fleisch ließ sich höchstens Fisch im Angebot vermissen. Finden ließen sich auch Honig, Blumen, Aroniamarmelade sowie Datteln. Diese kauft Janosch Lepiarczyk im Großhandel. „Sie schmecken lecker und die Superfrucht dient als gesunder Zuckerersatz. Ich schätze am Markt, dass die Kollegen und Kunden so freundlich sind“, erklärt Lepiarczyk.

„Obst und Gemüse schmecken besser“

Richard und Amalia Wagner besuchen mit ihren beiden Kindern den Wochenmarkt seit fünf Jahren, seit sie wieder in Königsbrunn leben, sehr regelmäßig. Für die zwar gehobenen Preise erhalte man Regionales mit hoher Qualität und das Obst und Gemüse schmecken auch besser, so Richard Wagner. Einen Bäcker hatten sie längere Zeit vermisst, der sei nun aber auch da. In der Zwischenzeit probierten die Kleinen an den Tischen, wo für die Kunden geschnittenes Obst und Schnittlauchbrote zum Probieren bereitlagen. Laut Brigitte Holz, Referentin für Senioren und Soziales, ein Tag voller Feste in Königsbrunn, denn neben dem Marktjubiläum fanden noch das AWO-Sommerfest und das Sommerfest des Felsensteinhauses statt.