Königsbrunns Finanzen waren 2023 besser als geplant

Das Jahr 2023 hat die Stadt Königsbrunn mit einem Plus von 706.427 Euro abgeschlossen. Im Haushaltsplan für 2023 hatte die Stadt noch mit einem Minus von mehr als 1,9 Millionen Euro kalkuliert. Dieses Ergebnis der Schlussbilanz, die von der Kämmerei entsprechend des an die unternehmerische doppelte Buchführung angelehnte Haushaltssystems Doppik erstellen wird, hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig gebilligt. Aktiva, also das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt, sowie Passiva, also Eigen- und Fremdkapital, addierten sich zum 31. Dezember 2023 auf jeweils 213,6 Millionen Euro. „Für ein Unternehmen wäre das Verhältnis von Volumen zu Ergebnis nicht sehr erfreulich“, bemerkte dazu Bürgermeister Franz Feigl. Aber mit einem Unternehmen sei eine Kommune eben nur schwer zu vergleichen.

