Königsbrunns Millionenprojekt: Das ist der aktuelle Stand beim Forum

Es wird ein Gebäudekomplex, der das Stadtbild für Jahrzehnte prägt. Wenn er kommt. Denn daran, dass das Forum tatsächlich umsetzbar ist, gibt es in Königsbrunn Zweifel. Vor allem die FDP zweifelt daran, dass die Stadt sich das Millionenprojekt leisten kann - trotz gigantischer Fördersummen, die in Aussicht stehen. Fest steht, wie berichtet, dass die Zeit drängt. Denn um die Förderung zu erhalten, muss der zentrale Bestandteil von Königsbrunns „Vision Zentrum 2030“ bis 2030 fertig werden. Das ist der aktuelle Stand.

