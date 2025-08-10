Icon Menü
Königsbrunns Multimillionenprojekt: Das ist der aktuelle Stand beim Forum

Königsbrunn

Königsbrunns Millionenprojekt: Das ist der aktuelle Stand beim Forum

Ein Ort für Veranstaltungen, Museen, zum Verweilen soll das Forum in Königsbrunn werden. Die Zeit drängt. Bereits im September soll der nächste Schritt folgen.
Von Marco Keitel
    • |
    • |
    • |
    Königsbrunn im Jahr 2030? So stellen Architekten sich das Forum vor.
    Königsbrunn im Jahr 2030? So stellen Architekten sich das Forum vor. Foto: Steimle Architekten (Archivbild)

    Es wird ein Gebäudekomplex, der das Stadtbild für Jahrzehnte prägt. Wenn er kommt. Denn daran, dass das Forum tatsächlich umsetzbar ist, gibt es in Königsbrunn Zweifel. Vor allem die FDP zweifelt daran, dass die Stadt sich das Millionenprojekt leisten kann - trotz gigantischer Fördersummen, die in Aussicht stehen. Fest steht, wie berichtet, dass die Zeit drängt. Denn um die Förderung zu erhalten, muss der zentrale Bestandteil von Königsbrunns „Vision Zentrum 2030“ bis 2030 fertig werden. Das ist der aktuelle Stand.

