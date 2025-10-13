Regionales ist in Königsbrunn gefragt

Am Sonntag verwandelte sich Königsbrunns Bürgermeister-Wohlfarth-Straße zwischen St. Ulrich und Heidestraße erneut in ein buntes Markttreiben. Der traditionelle Königsmarkt lockte viele Besucher aus der Region an. Bei strahlendem Herbstwetter boten mehr als 200 Händler ihre Waren an, von handgemachtem Kunsthandwerk über regionale Spezialitäten bis hin zu modischen Accessoires.

Doris und Dennis Hauptkorn boten verschiedene Honigsorten an, wie zum Beispiel Akazien- und Lindenblütenhonig, Honig mit Wabe sowie Königsbrunner Kirschblütenhonig. Alles Honigsorten aus eigener Herstellung, die die Wanderimker in verschiedenen Regionen Deutschlands produzieren und auf Märkten und in ihrem Honigautomaten in Haunstetten zum Kauf anbieten.

Obst und Gemüse aus der Region sind gefragt

Suheda Özcan von Früchte Dietz zeigte sich mit den Einnahmen zufrieden: „Neu im Angebot haben wir rosafarbene Erdbeertrauben, die sehr süß schmecken und in diesem Jahr besonders guten Anklang finden.“

Besonders gefragt waren heuer Produkte aus der Region. Frischer Honig, Obst und Gemüse, Biokäse, Königsbrunner Bier und herbstliche Dekoartikel fanden regen Absatz. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt, kulinarische Schmankerl vom Grill, süße Leckereien wie Küchle und Poffertjes, dazu eine große Bandbreite an Getränken, rundeten das Angebot ab. Der nächste Marktsonntag für März im kommenden Jahr ist bereits in Planung.