Männer schlagen sich in Kleinaitingen

Zu einer schmerzhaften Auseinandersetzung kam es am Samstagmorgen in der Lechfeldstraße in Kleinaitingen.

Mit der Faust ins Gesicht

Laut Polizeibericht schlug ein stark alkoholisierter 29-Jähriger einem elf Jahre älteren Mann mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin schlug der 40-Jährige seinem Kontrahenten eine Flasche auf den Kopf. Der 29-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Die Hintergründe der körperlichen Auseinandersetzung sind unklar.

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss

Der ältere Mann war laut Polizei alkoholisiert und stand zudem unter Drogeneinfluss. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen Körperverletzung. (AZ)