Kollission an großer Kreuzung in Königsbrunn

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, 12. Oktober, im Bereich der Kreuzung Königsbrunner Straße und Gutenbergstraße in Königsbrunn. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 75-jähriger Mann mit einem Opel Grandland auf der Gutenbergstraße in Richtung Süden und missachtete das Vorfahrtachten-Schild. Gleichzeitig befuhr ein 22-jähriger Mann mit einem Opel Adam die Königsbrunner Straße in östlicher Richtung. Der Zusammenstoß im Kreuzungsbereich führte zu einem Gesamtsachschaden von etwa 7000 Euro an beiden Fahrzeugen. Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. (AZ)

