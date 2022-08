Beim Klima sind alle gefordert

Plus Um die Region Augsburg auch für die Zukunft lebenswert zu erhalten, sind einige Anstrengungen nötig. Mehr denn je gilt, einer alleine wird die Welt nicht retten können.

Der Klimawandel ist real, der Landkreis Augsburg muss sich in Zukunft gerade im Sommer auf mehr Hitze und Trockenheit einstellen. Um dem zu begegnen, braucht es Initiativen auf allen Ebenen. Ob sich etwas bewegt, darf eben nicht davon abhängen, ob eine Gemeinde sich einen Extra-Beauftragten für die Themen Klimaschutz und -anpassung leisten kann oder nicht. Eine intensivere Zusammenarbeit kann gerade bei kleinen Gemeinden große Fortschritte bringen. Im südlichen Landkreis haben 13 Kommunen eine entsprechende Initiative im Bereich Energie auf den Weg gebracht.