Corona-Hilfen: Behörden hinterlassen so keinen guten Eindruck

Plus Dass bei Steuergeld genau hingeschaut wird, ist normal und richtig. Doch die Rückabwicklung von juristischen Verfahren dauert leider oft zu lange.

Corona und die Corona-Politik haben in der Gesellschaft zu vielen Verwerfungen geführt, die auch heute noch die Justiz beschäftigen. Gerichte prüfen, ob Einschränkungen angemessen waren. Andere wenden sich den Bußgeldern zu, von denen viele zurückerstattet werden müssen. Und schließlich geht es, wie im Fall von Stefan Niederkron, um die Zahlung von Wirtschaftshilfen.

Der Staat wollte schnell und unbürokratisch helfen, was einige besonders Findige unverfroren ausnutzten. Es ist gut, dass die Staatsanwaltschaften in diesem Zusammenhang jedem Hinweis nachgehen und ermitteln. Eine Hausdurchsuchung ist für Betroffene keine Kleinigkeit, die Entscheidung darüber treffen Richter nicht leichtfertig und nur mit einem begründeten Verdacht. Dieser kann sich, wie im Fall von Stefan Niederkron und vielen anderen, bei genauem Hinschauen trotzdem als unbegründet herausstellen. Das ist normaler Alltag in der Strafverfolgung, so unangenehm das für die einzelnen Betroffenen auch ist.

Auch Behörden müssen zeitnah ihren Verpflichtungen nachkommen

Was nicht passieren darf, ist, dass Behörden den Eindruck erwecken, sie ließen Menschen am langen Arm verhungern. Stefan Niederkron ist zwar das Damoklesschwert Strafverfahren los, doch nun droht ihm teurer Ärger mit dem Finanzamt, weil er seit Ende Dezember die beschlagnahmten Akten nicht zurückbekommt. Die Rückerstattung des eingezogenen Geldes dauert von staatlicher Seite drei Monate. Und ein vor Gericht im Januar 2022 geschlossener Vergleich ist mehr als ein Jahr später immer noch nicht eingelöst. Schon zwischen der Verhandlung und dem Einfrieren der Vereinbarung wegen der Ermittlung lagen mehr als drei Monate. Dieses Geld steht dem Königsbrunner aber zu.

Vertrauen in die Arbeit staatlicher Stellen erweckt man so nicht. Die Bürger müssen ähnliche Rechnungen zeitnah bezahlen, sonst droht Besuch vom Gerichtsvollzieher. Natürlich kann eine Einzelperson schneller handeln als ein Apparat aus verschiedenen Stellen. Wird diese Diskrepanz zu groß, entsteht aber der Eindruck, dass der Staat sich selbst bevorzugt.