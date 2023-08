Das Besondere am Singoldsand

Plus Unter neuer Leitung hat das Singoldsand nichts von seinem Charme eingebüßt.

Das Singoldsand 2023 war etwas Besonderes. Zum ersten Mal seit der Premiere 2011 stand nicht Patrick Jung an der Spitze des Orga-Teams, sondern sein langjähriger Weggefährte Enzo Hirsch. Nach so vielen Jahren ist es sicherlich nicht übertrieben, von einer Zäsur zu sprechen.

Und trotzdem war fast alles wie gehabt. Eine gelungener Musikmix, bei dem jeder auf seine Kosten kam, das eigens für das Festival gebraute Bier, die Bars und Essensstände der Schwabmünchner Vereine und natürlich die fantasievolle Deko, die einen jedes Mal wieder staunen lässt.