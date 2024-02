Es herrscht eine Diskrepanz zwischen gefühlter und tatsächlicher Sicherheit

Plus Die Polizei geht davon aus, dass der Landkreis Augsburg auch in Zukunft sicher bleibt. Trotzdem machen sich die Menschen Sorgen. Ein Kommentar.

Das Augsburger Land ist ein sicherer Ort zum Leben - und wird es wohl auch in den nächsten Jahren bleiben. So lassen sich die Aussagen der Polizei zum Thema Sicherheit im Landkreis zusammenfassen. Und die absoluten Zahlen sind in den vergangenen Jahren nach unten gegangen, obwohl immer mehr Menschen in die Region ziehen. Das sind angesichts der vielen schlechten Nachrichten mal gute Aussichten, wobei es natürlich keine Gewissheit gibt, denn auch die Polizei kann nicht in die Zukunft schauen.

Wie sicher ist es im Landkreis Augsburg?

Trotzdem beschleicht viele Menschen ein ungutes Gefühl, wenn sie die Berichte in unserer Zeitung lesen: Der Dreifachmord von Langweid erschütterte im vergangenen Jahr die Region, immer wieder werden Rentnerinnen und Rentner mit dem "Enkeltrick" um viel Geld gebracht, in Bobingen sorgten in den vergangenen Jahren Einbruch- und Vandalismus-Serien für Aufsehen und erst vor Kurzem haben Unbekannte in Königsbrunn eine Seniorin brutal überfallen.

