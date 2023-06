Flugplatz Lechfeld braucht eine feste Bestimmung

Plus Fast eine Woche läuft das Manöver Air Defender in Europa. Auf dem Lechfeld gab es viel Lob. Doch das reicht nicht.

So viel Interesse am Flugplatz Lechfeld gab es schon lange nicht mehr: Er ist einer der Hauptstandorte der Luftwaffen-Übung Air Defender 23. Sie ist die größte seit Bestehen der Nato. In der jüngsten Vergangenheit kam das Lechfeld in die Schlagzeilen, als die frühere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht eine Bombe platzen ließ.

Dilemma um die A400M-Flugzeuge

Aus heiterem Himmel teilte ihr Ministerium mit, dass die geplante Stationierung von A400M-Transportmaschinen komplett eingestellt wird. Die erhofften Millionen, die für eine neue Infrastruktur vorgesehen waren, hätten ein neues Zeitalter für den Flugplatz bedeutet. Am Donnerstag stand der A400M erneut im Fokus. Allerdings eher zufällig.

