Hilfe nicht nur an Weihnachten: Menschen, die für andere da sind

Es ist gut zu wissen, dass es immer noch viele Menschen gibt, die sich um diejenigen kümmern, die alleine sind.

Auch wenn es um die Weihnachtszeit etwas abgedroschen wirkt: Wir können froh und glücklich über die diejenigen sein, die sich um Menschen kümmern, die in diesen Tagen alleine sind und nicht mit ihren Liebsten feiern können. Für viele wie zum Beispiel Krankenschwestern oder Altenpfleger gehört es zum Beruf dazu, die Feiertage nicht mit ihrer Familie zu verbringen, sondern für andere Menschen da zu sein. Andere helfen ehrenamtlich in Verbänden oder Organisationen, damit Menschen das Weihnachtsfest nicht einsam verbringen müssen, wie in unserem Bericht über die Angebote an Heiligabend zu lesen ist. Und dann sind da natürlich noch die Familien, die ihre Eltern oder Großeltern zu sich holen, um gemeinsam zu feiern. Es sind diese Menschen, die für andere da sind und unsere Gesellschaft trotz aller Probleme zusammenhalten.

Für Menschen, die sich in ihrer Trauer alleingelassen fühlen, gibt es nun die Möglichkeit, sich im Trauercafé austauschen und über die eigene Situation zu sprechen. Foto: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild)

Trotzdem gibt es immer noch Menschen, die Weihnachten alleine feiern. Sei es, weil sie keine Verwandten mehr haben, mit denen sie den Abend verbringen können und wollen, sei es, weil sie die vielfältigen Angebote, die es vor allem bei den Kirchen gibt, nicht annehmen möchten. Doch auch sie würden sich sicherlich darüber freuen, wenn man sie über die Feiertage mal zum Kaffee einlädt oder ein paar Plätzchen vorbeibringt.

