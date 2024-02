Was hilft gegen den Fachkräftemangel?

Der Mangel an Fachkräften ist eines der großen Probleme in der Arbeitswelt und wird uns auch in Zukunft beschäftigen.

Wer im Augsburger Land mit Experten zum Thema „Wie arbeiten wir in zehn Jahren“ spricht, hört vor allem immer wieder einen Begriff: Fachkräftemangel. Neben anderen wichtigen Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Homeoffice oder kürzere Arbeitszeiten beschäftigt vor allem das Fehlen von qualifiziertem Personal die Firmen und Mitarbeiter. Schon jetzt gilt der Fachkräftemangel als Wachstumsbremse nicht nur in unserer Region, sondern im gesamten Land. Dass eine Wirtschaftsflaute einhergeht mit guten Zahlen auf dem Arbeitsmarkt ist etwas Neues – und entsprechend tut man sich schwer mit den richtigen Rezepten. Ideen gibt es einige: Frauen sollen vermehrt arbeiten, Fachkräfte aus dem Ausland angeworben werden und auch die Erhöhung des Rentenalters wird schon diskutiert. Das Wichtigste aber ist, dass die Arbeitskräfte besser qualifiziert werden, weil viele einfache Arbeiten künftig durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz wegfallen können. In einem Land, in dem die Löhne im weltweiten Vergleich hoch sind, muss der Fokus auf Bildung gelegt werden, denn das ist unsere wichtigste Ressource – auch im Augsburger Land.

