Kommunalwahl: Klemens Hutter tritt in Großaitingen an

Bei der Nominierungsversammlung der CSU Großaitingen ist die Entscheidung einstimmig gefallen: Klemens Hutter wird bei den Kommunalwahlen im März 2026 als Bürgermeisterkandidat antreten. Der 54-Jährige ist derzeit der zweite Bürgermeister der rund 5300 Einwohner zählenden Gemeinde.

Diese Ziele verfolgt der CSU-Kandidat

In seiner Vorstellungsrede stellte Hutter seine Ziele für die kommende Amtszeit vor. Laufende Projekte wie der Bau der neuen Kinderkrippe, die Einrichtung einer Ganztagsbetreuung für die Grundschule sowie die Sanierung des Rathauses sollen konsequent weitergeführt werden. Ein besonderer Fokus liege zudem auf der Förderung des Wohnbaus. „Gerade jungen, ortsansässigen Familien und Personen möchten wir Bauland zu fairen Preisen anbieten“, betonte Hutter. Auch die Stärkung der lokalen Wirtschaft und die Unterstützung ansässiger Betriebe seien ihm ein wichtiges Anliegen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Politik soll die Förderung des Vereinslebens und des Ehrenamts bleiben. „Ich möchte, dass sich all jene, die sich für unsere Gemeinde einsetzen, in Großaitingen gut aufgehoben fühlen“, sagte Hutter unter großem Applaus. Landrat Martin Sailer sprach Hutter in seinem Grußwort ausdrücklich seine Unterstützung aus. Er hob die Bedeutung von Wirtschaftskraft und ehrenamtlichem Engagement für eine lebendige Gemeinde hervor.

Zur Person Klemens Hutter

Klemens Hutter ist in Großaitingen tief verwurzelt. Der verheiratete Familienvater lebt mit seiner Frau und den drei erwachsenen Kindern in der Gemeinde, auch wenn ihn sein Beruf täglich nach München führt. Seit 16 Jahren arbeitet er dort bei einem bekannten IT-Unternehmen als Bereichsleiter. „Doch mein Herz schlägt in Großaitingen“, betonte er. Auf über elf Jahre kommunalpolitische Erfahrung kann Hutter bereits zurückblicken. Zunächst sechs Jahre als dritter Bürgermeister, seit 2020 als zweiter Bürgermeister. Werte wie Heimatverbundenheit, Zusammenhalt und Verantwortung prägen seinen politischen Weg. (AZ)