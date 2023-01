Die Vorbereitungen an der Laienbühne für die neue Spielsaison laufen

Das Ensemble aus den Stauden hat zwei neue Gesichter, die beim aktuellen Stück mitwirken. Premiere ist in einem Monat.

Bereits vor einigen Wochen haben die Spielerinnen und Spieler der Laienbühne Konradshofen mit den Proben für die neue Spielsaison begonnen. Mit von der Partie sind heuer zwei neue Gesichter: Miriam Weimann und Rainer Kienast.

Miriam Weimann ist in dem aktuellen Stück „Ein Doppelzimmer für fünf!“ von Jasmin Leuthe Gast in der Pension Berghof, in der es mitunter sehr turbulent zugeht. Rainer Kienast aus Grimoldsried, der von seiner Schwägerin Sabine zum Konradshofer Ensemble geholt wurde, ist in dem Stück ebenfalls ein Gast und zugleich selbst Besitzer einer Pension. Er will das Erfolgsgeheimnis der Konkurrenz ausspionieren.

Es geht drunter und drüber

Das ist nicht verwunderlich, denn seit die beiden Inhaber Helene und Paul ihre Pension in eine Wellness-Oase mit Wohlfühlcharakter umgewandelt haben, läuft das Geschäft richtig gut und die Gästebücher sind voll. Der bisherige Hausmeister Max ist zwischenzeitlich ein perfekt ausgebildeter Wellnesstrainer, der als Meister Hoi die Gäste verwöhnt und jetzt auch Akupunktur und Hypnose anbietet. Auch die flotte Rezeptionistin Rita ist mit Feuereifer dabei. Die anreisenden Gäste aber haben es in sich. Wenn man da nicht aufpasst, geht es in der Pension schnell drunter und drüber.

Viel Witz und Situationskomik

Bei viel Witz und Situationskomik muss dann auch das Publikum aufpassen, dass es nicht den Überblick verliert. Die Konradshofer Hobbymimen werden alles daran setzen, dass kein Auge trocken bleibt. Zum Ensemble zählen heuer neben Miriam Weimann und Rainer Kienast Jutta Schnell, Stephan Knöpfle, Andreas Knöpfle, Andrea Ringler, Sabine Kienast, Birgitt Gotthardt, Andreas Drabek und Daniel Ulzhöfer. Souffleuse ist ein weiteres Mal Luise Baur, als Spielleiterin fungiert Stefanie Knöpfle.

Die Spieltermine auf einen Blick

Insgesamt sechsmal steht der Dreiakter auf dem Spielplan in der ehemaligen Schule in Konradshofen. Premiere ist am Samstag, 25. Februar, um 19.30 Uhr. Die weiteren Spieltermine sind: Sonntag, 26. Februar, (14 Uhr), Samstag, 4. März, um 19.30 Uhr, Sonntag, 5. März, um 14 Uhr, Samstag, 11. März, um 19.30 Uhr und Sonntag, 12. März, um 14 Uhr. Karten können ab sofort täglich zwischen 18 und 19 Uhr beim Ferienhof Gattinger unter der Telefonnummer 08204/1741 sowie mobil oder per WhatsApp unter 0151/144 61 051 bestellt werden.

