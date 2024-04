Jubiläumsklänge in Konradshofen: 50 Jahre voller Musik und Gemeinschaft

Zum Jubiläum der Musikkapelle gab es neben einem abwechslungsreichen Musikrepertoire auch zahlreiche Ehrungen und einen heiteren Rückblick.

Mittlerweile ein halbes Jahrhundert begeistert die Musikkapelle Konradshofen auch weit über die Dorfgrenzen hinaus ihre Zuhörer. Mit einem Jubiläumskonzert feierte sich die Kapelle nun selbst in der kleinen ehemaligen Schule. Höhepunkte neben dem abwechslungsreichen musikalischen Programm waren die Rückblicke der Vorsitzenden Sabine Weimann sowie die Ehrungen, die der Vizepräsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes Andreas Rest vornahm.

Vorsitzender Christian Bravi blickte erfreut in die dicht gefüllten Reihen im Saal der alten Schule Konradshofen. Viele ehemalige Musiker der Kapelle und auch zahlreiche Freunde aus anderen befreundeten Kapellen hatten den Weg zum Jubiläumskonzert gefunden. Unter der Leitung von Dirigent Thomas Mahr präsentierte die Musikkapelle dann ein beeindruckendes Repertoire, das von klassischen Blasmusiktiteln wie dem Deutschmeister Regimentsmarsch bis hin zu modernen Stücken von Abba oder Peter Maffay reichten. Die musikalische Vielfalt spiegelte dabei nicht nur die Bandbreite des Könnens der Musiker wider, sondern zeigte auch, dass man Tradition und Moderne harmonisch vereinen kann. Zwischen den Titeln moderierten die Musiker selbst mit viel Witz an.

Liebevolle Bildpräsentation

Besondere Glanzlichter des Abends waren zweifellos die humorvollen und informativen Einblicke in die Chronik des Vereins, die von Sabine Weimann präsentiert wurden. Mit einem Augenzwinkern und liebevoll gestalteten Bilderpräsentationen entführte sie die Zuhörer auf eine Reise durch die 50-jährige Geschichte der Musikkapelle, angefüllt mit Anekdoten und Erinnerungen, die die Verbundenheit der Mitglieder untereinander verdeutlichten. So erfuhren die Anwesenden, dass auf Initiative von Johann Schlosser aus Mickhausen 1974 die erste Jugendkapelle in Konradshofen gegründet wurde, der sechs Buben und acht Mädchen angehörten.

Im Jahr 1976 spielte die junge Kapelle beim Feuerwehrfest in Konradshofen. Foto: Repro Angele

Ihren ersten Auftritt hatten sie dann bereits im November 1974 beim Heldengedenktag. Kurze Zeit später traten weitere elf Musikanten aus Konradshofen der Kapelle bei und zudem wurden, auch auf die Initiative von Schlosser, die Jugendkapellen Siegertshofen und Konradshofen zusammengelegt. Den ersten gemeinsamen Auswärtsauftritt hatte die Gemeinschaftskapelle am 7. Dezember 1975, erstmals in einheitlicher Kleidung, bei der Jahresabschlussfeier der Elektro-Innung Augsburg. Im Zeitungsartikel wurde damals schon Folgendes berichtet: „Die 24 Buben und 22 Mädchen aus Konradshofen und Siegertshofen, uniformiert mit schwarzen Hosen und Röcken, roten Hemden und grünen Bändern gaben ihr Debüt.“

Verdiente Mitglieder ausgezeichnet

Neben den musikalischen Darbietungen und den Rückblicken standen auch Ehrungen im Mittelpunkt des Jubiläums. Der Vizepräsident des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, Andreas Rest, sowie die Bezirksdirigentin Franziska Beyerlein würdigten zahlreiche Mitglieder für musikalische Leistungen oder ihr langjähriges Engagement. Andreas Rest brachte in seiner Rede für die unermüdliche Arbeit und Hingabe, die diese Menschen der Musik und der Gemeinschaft gewidmet haben, größte Wertschätzung bei.

Am Ende zeigten Miriam Weimann und Wolfgang Baur beim einfühlsamen Stück „Kimm guat hoam“ auch noch ihr gesangliches Talent. Natürlich kamen Dirigent Thomas Mahr und seine Musiker nach diesem Konzert nicht ohne Zugabe von der Bühne und holten schließlich noch unter großem Applaus die bekannten volkstümlichen Schlager „Ins Land hinaus“ und „Wir Musikanten“ aus dem Notenfach.