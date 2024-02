Laienbühne Konradshofen spendet für den "Kulturschlüssel"

Menschen mit Beeinträchtigungen können beim Rot-Kreuz-Projekt Freikarten erhalten. Premiere für den neuen Dreiakter „Wo zur Hölle geht’s zum Himmel“ ist am 10. Februar.

Die Laienbühne Konradshofen beteiligt sich auch in der diesjährigen Spielsaison am Projekt „Kulturschlüssel“ des Kreisverbands Augsburg-Land des Bayerischen Roten Kreuz. Für ihr neues Stück „Wo zur Hölle geht’s zum Himmel“ spenden die Hobbymimen zehn Freikarten und werden so erneut zu Kulturspendern.

Ab 10. Februar steht der heitere Dreiakter aus der Feder von Andreas Wening auf dem Spielplan im Musik- und Theatersaal der ehemaligen Schule in Konradshofen. Die Laienbühne hat bereits im vergangenen Jahr den Kulturschlüssel mit Freikarten unterstützt. Das Projekt soll es Menschen mit einer Beeinträchtigung ermöglichen, am kulturellen Leben teilzunehmen. Dafür werden passende ehrenamtliche Kulturbegleiterinnen und -begleiter ausgewählt, die gemeinsam mit den Menschen mit Beeinträchtigung ein Konzert, eine Kultur- oder eine Sportveranstaltung besuchen. Damit den Ehrenamtlichen dafür keine Kosten entstehen, ist das Projekt auf Kartenspenden angewiesen.

Vorverkauf beim Ferienhof Gattinger

Interessierte können sich bei Projektleiterin Maria Pfister vom Bayerischen Roten Kreuz melden, telefonisch unter der Nummer 0821/9001-12 oder über das Kontaktformular auf der Homepage www.kulturschluessel-augsburg.de. Premiere des neuen Stücks der Laienbühne ist am Samstag, 10. Februar, um 19.30 Uhr. Die weiteren Spieltermine sind: Sonntag, 11. Februar, (14 Uhr), Samstag, 17. Februar, (19.30 Uhr), Sonntag, 18. Februar, (14 Uhr), Samstag, 24. Februar, (19.30 Uhr) und Sonntag, 25. Februar, um 14 Uhr. Karten können täglich zwischen 18 und 19 Uhr beim Ferienhof Gattinger unter der Telefonnummer 08204/1741 bestellt werden. (AZ)

