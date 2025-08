SPD und Grüne setzen auf Konstantin Wamser als Bürgermeisterkandidat

Auf der Nominierungsversammlung ist der Schwabmünchner SPD-Stadtrat Konstantin Wamser von den Mitgliedern der SPD und der Grünen zum gemeinsamen Bürgermeisterkandidat einstimmig gewählt worden.

In seiner Bewerbungsrede schilderte Wamser seine lange Verbundenheit mit Schwabmünchen und zeigte eindrucksvoll auf, wie ihn persönliche Erinnerungen, wie eine Begegnung mit dem früheren Bürgermeister in der Grundschule, früh für Politik und das Gemeinwohl sensibilisiert haben. Mit dem Symbol eines Lesezeichens in einem Buch stellte er seine Motivation dar: „Ein Lesezeichen drückt aus, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist – sie geht weiter.“

Der Mut zum Handeln sei entscheidend

Besonders betonte der 33-jährige Diplom-Finanzwirt den großen Wert der Zusammenarbeit von Demokratinnen und Demokraten unterschiedlicher politischer Richtungen: „Wir müssen an einem Strang ziehen, um Schwabmünchen voranzubringen – das geht nur mit Respekt, Offenheit und gemeinsamer Tatkraft“, so Wamser. Als Steuerfahnder und langjähriger Stadtrat bringt er nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch praktische Erfahrung mit. Er machte deutlich, dass Mut zum Handeln und Vertrauen ins Verwaltungsteam entscheidend seien, um Projekte schneller und zur Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen.

Das steht in Wamsers Fokus

Im Fokus stehen für Wamser die Modernisierung der Stadtverwaltung durch Digitalisierung, der Ausbau der Gesundheitsversorgung mit einem Gesundheitsmittelzentrum sowie die Förderung von Kultur, Nahmobilität und sozialem Zusammenhalt. Er will die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern und das Ehrenamt stärken.

Die Vereinbarung zwischen SPD und Grünen, mit Konstantin Wamser einen Kandidaten gemeinsam ins Rennen zu schicken, wurde als Zeichen für eine konstruktive und zukunftsorientierte Zusammenarbeit gewertet. Für Wamser ist dieses Bündnis vor allem ein Aufruf an alle Schwabmünchnerinnen und Schwabmünchner, über Parteigrenzen hinweg zusammenzustehen und gemeinsam die Zukunft der Stadt zu gestalten. (AZ)

Zur Person Konstantin Wamser, Jahrgang 1992, ist Steuerfahnder in Augsburg und seit 2014 Mitglied des Schwabmünchner Stadtrats. Seine politische Arbeit zeichnet sich durch einen offenen Blick über den Tellerrand und den starken Willen zur Mitgestaltung einer nachhaltigen und sozialen Stadtentwicklung aus. Neben seinem Engagement im Rathaus ist er auch ehrenamtlich aktiv und bringt umfassende Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung mit.