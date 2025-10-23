Rund 150 Musiker sorgen für ein besonderes Konzert

Zweimal im Jahr ist Schwabmünchen Schauplatz für ein besonderes Konzert. Dann tritt das Bezirksjugendblasorchester des ASM-Bezirk 13 auf. Das sind junge Musiker aus den Vereinen aus dem Großraum Schwabmünchen, die sich für ein Konzert zusammentun. Im Frühjahr treten die Nachwuchstalente allein auf, im Herbst ist auch das Pro13-Orchester des ASM beim Konzert mit dabei.

Somit spielen am Sonntag ab 17 Uhr rund 150 Musiker in der Schwabmünchner Stadthalle auf. Daniela Bravi vom Organisationsteam ist überzeugt: „Das wird ein hochkarätiges Konzert der sinfonischen Blasmusik.“ Das Pro-13, bestehend aus erfahrenen Musikern über 30, probte siebenmal mit Dirigent Thomas Hartmann, um die vier Konzertstücke einzuüben. „Vier Stücke klingen nach wenig, aber eines der Stücke dauert 15 Minuten“, so Bravi. „Das hatte es auch beim Proben in sich“, ergänzt sie.

Die Musiker kommen aus Vereinen aus dem Altlandkreis Schwabmünchen

Für das Pro13 kommen die Musiker aus 17 Vereinen, weitere stammen aus Kapellen, die nicht im Bereich des Bezirks liegen. Der Reiz für die Musiker, an diesem Projekt teilzunehmen, liegt darin, „auch mal aus dem Alltag der eigenen Kapellen auszubrechen“, so Andreas Rest aus dem Pro13 Organisationsteam.

Ähnlich ist es beim Nachwuchs, dem Bezirksjugendblasorchester (BJBO). „Für die jungen Musiker ist es besonders, da sie in einem großen Orchester eine andere musikalische Literatur spielen können, als in ihrer Heimatkapelle“, so Bravi. Hier kommen Musiker aus 15 Vereinen und auch Gäste aus benachbarten Bezirken zusammen. Dirigiert werden die jungen Musiker wieder von Robert Hartmann.

Sieben Proben mussten für die Musiker des Pro13 genügen, um die Stücke für das Konzert am Sonntag in Schwabmünchen einzuüben. Foto: Nadine Kruppe

Besondere Leistung der Musiker

Das BJBO wie auch das Pro13 sind Projekte, die von den Musikern einiges abverlangen. Der Probenbetrieb findet parallel zu den Proben in den eigenen Musikvereinen statt, und das immer an verschiedenen Orten. „Aber das zeichnet die Musiker aus. Alle, die dabei sind, wollen auch dabei sein“, so Michael Egger, der Vorsitzende des ASM-Bezirks 13. Genau dies macht beide Orchester in ihrer Form einzigartig. Bunt zusammengewürfelte Gruppen, die aus Freude am Musizieren einen Mehraufwand betreiben.

Dieser Mehraufwand kann sich hören lassen. Am Sonntag ist wieder mit stehenden Ovationen zu rechnen, wenn die beiden Orchester das Programm vorgetragen haben. Der Eintritt zum Galakonzert ist wie immer frei.