So startet der Königsbrunner Künstlerkreis ins Jahr

Auf ein kreatives Jahr 2024 blickten jetzt die 25 aktiven Mitglieder des Königsbrunner Künstlerkreises (KKK) zurück. Vorsitzender Jürgen Hörauf gab einen kurzen Rückblick: Die traditionelle Jahresausstellung während der kulturellen Gautsch konnte im Rathaus stattfinden. Daneben nahmen einige Mitglieder an der Ausstellung der Sparkasse Landsberg teil. Workshops in Aquarellmalerei, dem Gestalten von Grußkarten, sowie zu Zeichnen und Komposition wurden angeboten. Das traditionelle Ferienprogramm für Kinder in den Sommerferien war ausgebucht. Es gab zudem Filmabende über Leben und Maltechniken diverse, renommierter Künstler. Bei der Jugendgruppe entstanden zahlreiche Manga-Bilder, viele auch in Heimarbeit.

In der Leitung der Jugendgruppe zeichnet sich demnächst ein Wechsel ab. Klaus-Peter Glaser, der die Gruppe seit vielen Jahren betreut, plant aus gesundheitlichen Gründen kürzerzutreten. Die Leitung übernimmt dann Robin Bühl. Übungsstunden finden zu den üblichen Terminen weiter statt. Für 2025 sind beim KKK Aktionen geplant: Bereits von 7. bis 10. März stellen sechs Mitglieder unter dem Motto „Kreative Verbindungen - ein künstlerisches Fest der Vielfalt“, in Schloss Blutenburg, München-Obermenzing, ihre Kreationen aus. Die Vernissage findet am Freitag, 7. März, um 19 Uhr statt. „Traditionell bestücken wir danach im Rahmen der kulturellen Gautsch-Eröffnung, heuer am Montag, 23. Juni, die große Jahresausstellung im Königsbrunner Rathaus-Foyer. Die Vernissage hierzu findet am selben Abend statt. Für diese Ausstellung, mit dem Titel ‚Perspektiven‘ entstehen derzeit bereits neue Bilder, Zeichnungen, Aquarelle, Drucke und Kollagen“, so Hörauf. Eine weitere Ausstellung ist für Mitte September in der Sparkasse Landsberg vorgesehen. Workshops, Malabende im Asterpark, Film und spezielle Themenabende mit Diskussionsrunden, sowie ein Sommerfest und eine Weihnachtsfeier sind geplant.

Porträt-Kurs beim Königsbrunner Künstlerkreis

Derzeit hält Andreas Lang vom KKK einen Workshop zum Thema „Porträtmalerei“ ab. Hier können die Teilnehmer am Modell die elementaren Grundlagen dieser Zeichentechnik üben. „Hobby-Maler mit Lust auf Kreativität, die ihr Talent gerne in einer Gruppe weiter entwickeln wollen, sind im KKK jederzeit herzlich willkommen. Sie können kostenfrei und unverbindlich jederzeit bei den Kunstabenden vorbeischauen“, sagt Jürgen Hörauf.