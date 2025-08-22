Nachwuchskünstler zeigen ihre Kreativität

Große Nachfrage bestand heuer, beim traditionellen Ferienprogrammpunkt, „Malen mit Aquarellfarben“, der vom Königsbrunner Künstlerkreis (KKK) im großen Garten der Arbeiterwohlfahrt-Begegnungsstätte angeboten wurde. Nachwuchskünstler ab sechs Jahren waren unter fachlich kompetenter Anleitung künstlerisch tätig. Zum Thema „Traumgarten“ erläuterten Ingrid Maurer und Klaus-Peter Glaser, beides langjährige Mitglieder des KKK, die Grundlagen der Aquarellmalerei. Mit Wasserfarben und Pinsel legten die Schulkinder begeistert los: Da entstanden farbenfrohe Natur-Impressionen mit Bäumen, Blumen und allerlei Getier. Teilweise malten die jungen Künstler gleich mehrere Bilder. Abschließend wurden sämtliche Werke noch gemeinsam betrachtet und besprochen.

