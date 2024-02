Landkreis Augsburg

vor 53 Min.

So viel kosten E-Bikes nach dem Corona-Boom im Landkreis Augsburg

Florian Münch von "Bikeoholics" zeigt ein "Light-E-Bike": Die neuen Räder wiegen nur 17 bis 18 Kilo anstatt der üblichen 20 bis 24 Kilo. Sogar der Sattel lässt sich per Handdruck einfach versenken.

Plus In der Corona-Zeit wurden so viele E-Bikes verkauft wie noch nie. Warum trotz reger Nachfrage die Fahrradpreise im Landkreis Augsburg erschwinglich sind.

Von Kristina Orth Artikel anhören Shape

Radeln liegt seit der Pandemie im Trend. Während Corona haben viele Händler die Preise um zehn bis 20 Prozent erhöht, sagt Florian Münch von "Bikeoholics" aus Schwabmünchen. Das lag daran, dass in den Jahren 2020 bis 2022 "Fahrradfahren das Einzige war, was man draußen noch gut machen konnte", wie Münch erklärt. Immer mehr Menschen hätten auch auf ihre Gesundheit geachtet. Günter Bröll von "Bike und Radsport" aus Langweid bestätigt, dass die Nachfrage nach E-Bikes in den vergangenen fünf Jahren gestiegen ist. Trotzdem ist der E-Bike-Boom etwas abgeflacht. Und das hat Auswirkungen auf die Preise.

Die Preise für Elektrofahrräder seien seit 2023 wieder moderat, erklärt "Bikes and More"-Inhaber Peter Scherla aus Königsbrunn. Das hat Gründe: "Durch Corona sind die Läden vieler Händler noch voll mit 2022- und 2023er-Modellen." Die Nachlieferungen seien erst im Laufe des vergangenen Jahres gekommen. Und weil die Lager vielerorts voll sind, können Käufer trotz reger Nachfrage gut ein Schnäppchen machen, "denn in den letzten Jahren ist der Preis günstiger geworden", berichtet Günter Bröll von "Bike und Radsport" aus Langweid.

