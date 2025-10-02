Kreisstraße zwischen Kleinaitingen und Oberottmarshausen gesperrt

Die Kreisstraße A16 wird zwischen Kleinaitingen und Oberottmarshausen in der Zeit von Freitag, 10. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 24. Oktober, voll gesperrt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Die ausgeschilderte Umleitung verläuft ab Kleinaitingen über die Kreisstraße A34 – Großaitingen – Staatsstraße 2035 – Wehringen – Staatsstraße 2035 – Gemeindeverbindungsstraße nach Oberottmarshausen sowie sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

Auch der Geh- und Radweg wird gesperrt

Zudem wird der entlang der Kreisstraße A16 verlaufende Geh- und Radweg zwischen Kleinaitingen und Oberottmarshausen gesperrt. Dieser ist von den eigentlichen Arbeiten zwar nicht betroffen, allerdings endet beziehungsweise beginnt dieser vor dem Bahnübergang und wird auf die Kreisstraße geführt. Die Querung des Bahnübergangs ist durch die Bauarbeiten nicht mehr möglich. Die Umleitung verläuft ab Kleinaitingen westlich der Kreisstraße A16 über Wirtschaftswege nach Oberottmarshausen zur Lechwerkstraße und wird entsprechend ausgeschildert. (AZ)