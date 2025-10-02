Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Kreisstraße A16 zwischen Kleinaitingen und Oberottmarshausen: Vollsperrung und Umleitung!

Schwabmünchen

Kreisstraße zwischen Kleinaitingen und Oberottmarshausen gesperrt

Darauf müssen sich Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger einstellen.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Achtung Baustelle: Die Straße zwischen Oberottmarshausen und Kleinaitingen wird gesperrt.
    Achtung Baustelle: Die Straße zwischen Oberottmarshausen und Kleinaitingen wird gesperrt. Foto: Marcus Brandt

    Die Kreisstraße A16 wird zwischen Kleinaitingen und Oberottmarshausen in der Zeit von Freitag, 10. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 24. Oktober, voll gesperrt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Die ausgeschilderte Umleitung verläuft ab Kleinaitingen über die Kreisstraße A34 – Großaitingen – Staatsstraße 2035 – Wehringen – Staatsstraße 2035 – Gemeindeverbindungsstraße nach Oberottmarshausen sowie sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.

    Auch der Geh- und Radweg wird gesperrt

    Zudem wird der entlang der Kreisstraße A16 verlaufende Geh- und Radweg zwischen Kleinaitingen und Oberottmarshausen gesperrt. Dieser ist von den eigentlichen Arbeiten zwar nicht betroffen, allerdings endet beziehungsweise beginnt dieser vor dem Bahnübergang und wird auf die Kreisstraße geführt. Die Querung des Bahnübergangs ist durch die Bauarbeiten nicht mehr möglich. Die Umleitung verläuft ab Kleinaitingen westlich der Kreisstraße A16 über Wirtschaftswege nach Oberottmarshausen zur Lechwerkstraße und wird entsprechend ausgeschildert. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden