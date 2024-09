Der Kultur-Herbst wird kuschelig in Königsbrunn

Die kalte Jahreszeit steht in Königsbrunn im Zeichen von Lesungen und Vorträgen. Der traditionelle Archivherbst kommt heuer mit einigen Neuerungen daher. Im Landkreis gibt es erstmalig eine Woche der Büchereien.

Im vierten und letzten Quartal des diesjährigen Mottos „Königsbrunn forscht“ rückt das Entdecken und Erforschen in den Mittelpunkt. Ob beim Königsbrunner Archivherbst, wo das Stadtarchiv sowie regionale Bräuche und Mythen des letzten Jahrhunderts im Fokus stehen. Beim Königsbrunner Mithrastag, der sich besonders mit der Frühgeschichte der Region beschäftigt oder bei den sorgfältig recherchierten Büchern der Autoren aus dem Programm der Stadtbücherei – es gibt viel zu entdecken. Für alle, die selbst aktiv werden möchten, bieten Museen die Möglichkeit, auf eigene Faust zu forschen und die Volkshochschule lädt dazu ein, neues Wissen zu erwerben.

Alles neu beim Archiv-Herbst in Königsbrunn

Kulturamtsleiterin Rebecca Ribarek hat an einem neuen Konzept für den Archiv-Herbst gearbeitet. „Wir haben komplett umgestellt“, sagt sie. Das Königsbrunner Archiv werde den Bürgern und Bürgerinnen vorgestellt mit einer Ausstellung und vielen Informationen was ein Stadtarchiv überhaupt ist und wie es funktioniert. Zu sehen von Dienstag, 19. November, bis Dienstag, 17. Dezember. Eine Vernissage am Montag, 18. November, eröffnet die Ausstellung im Bürgerservicezentrum.

Der Kultur-Herbst beginnt bereits im Oktober mit der Lesung von Armin Strohmeyr aus seinem Buch „Furchtlose Frauen und wie sie die Welt eroberten“ am Mittwoch, 9. Oktober, um 19 Uhr in der Stadtbücherei. Von Donnerstag, 10. Oktober, bis Donnerstag, 14. November, sind in der Reihe „Königsbrunner Talente“ Tierportraits von Karolina Jaruga ausgestellt. Beginnend mit einer Vernissage im Kunstkarree des Rathausfoyers am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr.

Autoren lesen in der Stadtbücherei

Vom 17. bis 27 Oktober findet die erste Woche der Büchereien im Landkreis Augsburg statt. Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation des Landkreises Augsburg mit 26 Stadt-, Gemeinde- und Pfarrbüchereien im Augsburger Land. Die Aktionen sind kostenfrei, um Anmeldung wird jedoch gebeten. Am Samstag 19. Oktober um 19 Uhr liest Autorin Nicola Förg aus ihrem Buch „Zornige Söhne“. Am Montag, 21. Oktober, liest Peter Dempf aus seinem Buch „Die Tochter des Lechflößers“ um 19 Uhr. Am 6. November liest Spiegel-Bestseller-Autor Tim Pröse in einer szenischen Lesung aus „Wir Kinder des 20. Juli“ um 19 Uhr. Am bundesweiten Vorlesetag am 6. November lesen Erwachsene für Erwachsene Gute-Nacht-Geschichten um 19 Uhr in der Stadtbücherei.

Einige der frühesten Bewohner Königsbrunns stammten aus dem Altbayerischen Donaumoos. Historiker Stephan Bachter hält am Freitag, 22. November, einen Vortrag im Bürgerservicezentrum um 19 Uhr zu Kolonisationsprojekten im Donaumoos und auf dem Lechrain. Am Königsbrunner Mithrastag referiert der Archäologe Volker Babucke über Königsbrunn aus archäologischer Sicht mit dem Vortrag: Das untere Lechtal im frühen Mittelalter um 19 Uhr im Informationspavillon 955.