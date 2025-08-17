Auf der Herrgottsruh fahren wieder Kutschen um die Wette

Am Sonntag, 7. September, treffen sich in Mickhausen wieder Pferdeliebhaber und Freunde des traditionellen Fahrsports. Zum 14. Mal lädt die kleine Staudengemeinde zum Kutschenturnier auf der Herrgottsruh ein. Die Fahrsportveranstaltung – immer am ersten Sonntag im September – wird auch heuer von Harald Forster aus Münster mit organisiert. Eng in die Organisation mit eingebunden ist der rührige Förderverein der Herrgottsruhkapelle um seine Vorsitzende Margit Vogel.

Mit vielen freiwilligen Helfern sorgt der Verein für die Verpflegung der Teilnehmer und Besucher. Rösser und Kutschen sind dann in der idyllischen Naturarena auf der Herrgottsruh hoch über der Gemeinde Mickhausen zu sehen. Ab 11 Uhr starten die Teilnehmer mit den Wettfahrten durch den eng gesteckten Pylonen-Parcours, der den Kutschern und ihren Pferden alles an Können, Konzentration und Geschicklichkeit abverlangt. Die Wertung der Turnierrichter erstreckt sich auf vier Klassen: Großpferde und Ponys – jeweils ein- und zweispännig gefahren.

Kutschenturnier bei Mickhausen: Auch heuer wird wohl viel los sein

Die Veranstalter rechnen auch heuer wieder mit vielen Zuschauern und voll besetzten Rängen rund um den alten Sportplatz bei der Herrgottsruhkapelle. Der Eintritt zum Kutschenturnier ist frei. Ab 10 Uhr gibt es Weißwürste, anschließend Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen.

Anmeldung: Wer am Sonntag, 7. September ab 11 Uhr beim Herrgottsruh Cup mitfahren möchte, kann sich bei Organisator Harald Forster unter der Handynummer 0173/3737168 anmelden.