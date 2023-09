Lagerlechfeld

Calisthenics: Trendsport aus New York jetzt auch in Lagerlechfeld

Plus Mit der Calisthenics-Anlage in Lagerlechfeld haben die Bürger eine neue Trendsportanlage. Ein weiteres Projekt fiel hingegen nach reiflicher Überlegung durch.

Von Uwe Bolten

Eine in den öffentlichen Freiluft-Fitnessparks in New York entstandene Sportart hat seit kurzem auf dem Freizeitgelände am Rodelberg in Lagerlechfeld Einzug gehalten. Mitglieder des Gemeinderates und der Jugendpflege übergaben die neue Calisthenics-Anlage jetzt ihrer öffentlichen Bestimmung. Hauptsächlich wird bei dieser auch als "schöne Kraft" bezeichneten Sportart mit dem eigenen Gewicht trainiert. Dazu werden neben Stangen in unterschiedlicher Höhe, welche Barren und Reck nachempfunden sind, keine weiteren Gerätschaften benötigt.

Eine detaillierte Einweisungstafel vor Ort gibt ungeübten Trainingswilligen eine Übersicht über mögliche Übungen. Bürgermeister Andreas Scharf sagte bei der Eröffnung: "Wir hoffen, damit dem frei zugänglichen Sportangebot in unserer Kommune weitere Impulse verleihen zu können." Die Idee zur Aufstellung dieser Anlage geht auf eine Initiative von Gemeinderatsmitglied Rüdiger Landto und Sebastian Finkenberger von der mobilen Kinder-und Jugendpflege aus dem Januar 2022 im Gemeinderat zurück.

