Debakel für die Lagerlechfelder Reserve

Es war ein gebrauchter Sonntag, den die SpVgg Lagerlechfeld II im Treffen der Bezirksliga-Reserven gegen den TSV Bobingen erwischte. Beim 1:8 zu Hause war für die Lechfeldhasen nichts zu gewinnen. Als zu überlegen erwiesen sich die Gäste aus Bobingen. Nur rund 20 Minuten in der ersten und knapp zehn Minuten in der zweiten Hälfte konnten die Gastgeber einigermaßen mithalten. Die restliche Zeit spielte eigentlich nur der TSV Bobingen. Vor allem das hohe Pressing der Bobinger wollte den Lechfeldhasen überhaupt nicht schmecken. Viel zu viele Ballverluste im Mittelfeld, genauso wie im Aufbauspiel, führten dazu, dass Bobingen immer wieder zu einfachen Torgelegenheiten kam. Bereits in der sechsten Spielminute wurde es bitter für die Gastgeber. Denn Lechfelds Fabian Etzig eröffnete den Bobinger Torreigen mit einem Eigentor.

