Wer ist die größte Stelzenläuferin, springt dem Papa beim Sackhüpfen davon, besiegt die Oma im Dosenwerfen und den Bruder beim Gokart-Fahren? Viel Spaß ist am Sonntag, 13. Oktober, von 12 bis 15 Uhr beim Familienfest auf dem Abenteuerspielplatz an der Röthstraße in Lagerlechfeld angesagt.

Das Spielplatzfest-Team (Referentin für Lagerlechfeld Ines Schulz-Hanke, Referentin für Kinder und Jugend Alexandra Mosler, Sebastian Finkenberger von der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit Lechfeld, Moritz Hochhauser von der Gemeindejugendpflege Untermeitingen, der Jugendrat Lechfeld sowie der Lechfeld Kindergarten) freuen sich auf einen sportlichen und geselligen Herbstnachmittag mit den Lechfelder Familien. Ein neues Spielplatz-Quiz, die Laufzettel mit den Stempeln und einige Überraschungen werden vorbereitet.

Wer müde wird, kann sich mit frisch gebackener Pizza stärken, Getränke gegen den Durst bringen wir auch mit. Falls es regnet, wird das Fest um eine Woche auf Sonntag, 20. Oktober, verschoben. (AZ)