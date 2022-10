Italienische Tornados starten und landen wieder auf dem Lechfeld

Ab sofort wird es wieder laut: Tornados der italienischen Luftwaffe fliegen auf dem Lechfeld südlich von Augsburg ein, um in Rheinland-Pfalz zu üben.

Vom 17. bis 28. Oktober starten und landen Tornados der italienischen Luftwaffe aus dem italienischen Ghedi (Lombardei) auf dem Lechfeld. Das teilt das Taktische Luftwaffengeschwader 74 mit.

Die Tornados des italienischen Geschwaders starten von Lechfeld aus zu einem Übungsgebiet in Rheinland-Pfalz, um dort das Aufspüren und Bekämpfen gegnerischer Radarstellungen, sowie den Selbstschutz der eigenen Maschinen vor Raketenbeschuss zu üben. Zuletzt waren die italienischen Tornados im Juli bei der Flugplatzstaffel „Lechfeld“ des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 am Standort Lechfeld. Flugbetrieb ist jeweils am Vormittag und Nachmittag geplant. Die bekannten Flugbetriebszeiten ändern sich nicht. Es findet kein Nachtflug und kein Flugbetrieb von Freitag, 12 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, statt.

14 Bilder Neuburger Geschwader wieder in der Heimat: Die Bilder von der Rückkehr Foto: Monika Berr

Vor wenigen Tagen kehrten sechs Eurofighter sowie die Soldatinnen und Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 aus Neuburg von der Mission „Rapid Pacific“ am anderen Ende der Welt zurück. An der logistisch aufwendigen Übung in Australien waren rund 250 Soldaten eingebunden, zudem vier Transportflugzeuge des Typs A400M sowie drei A330 zur Betankung der Kampfflugzeuge in der Luft. In Australien beteiligte sich die Luftwaffe an zwei Übungen.

Mission am anderen Ende der Welt

Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, nannte "Rapid Pacific 2022" eine außerordentliche Herausforderung für die Soldatinnen und Soldaten. "Gemeinsam haben wir gezeigt, dass wir weltweit einsatzbereit sind und mehrere Aufgaben gleichzeitig erfolgreich übernehmen können: Mit unseren Nato-Verbündeten die Ostflanke des Bündnisses schützen und mit unseren Wertepartnern in Asien und Australien gemeinsam üben", sagte er. Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea sind Partner der Nato in der Indopazifik-Region. Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 nutzt das Lechfeld immer wieder als Ausweichflugplatz. Zuletzt wurde der Flugbetrieb vor einem Jahr ins Augsburger Land verlegt. Grund dafür waren Sanierungsarbeiten an der Start-und-Lande-Bahn auf dem Neuburger Fliegerhorst.

Bei Fragen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden.