Neue Orgel in St. Martin wird eingeweiht

Die Kirche St. Martin wurde im Dezember 2022 nach ihrem Umbau wieder eingeweiht. Der Kirchenraum befindet sich seitdem im neu eingezogenen Dachgeschoss, darunter ist ein Depot des Bistums für sakrale Kunstwerke eingerichtet worden. Nun erhält die Kirche wieder eine eigene Orgel.

Die frühere Orgel des großen Kirchenraums wurde nach Norwegen verkauft, da sie für den verkleinerten Raum viel zu mächtig wäre. Nun wurde eine neue elektrische Orgel aus dem Kirchenorgelhaus Kisselbach ausgewählt. Sie hat 25 Register und kann mit dem Zusatz „Ecantore“ auch selbständig spielen, wenn mal keine Organistin oder Organist da sein sollte. Die Orgel ist eine Sonderanfertigung und wurde farblich auf die Kirchenbänke von St. Martin abgestimmt. „Dazu haben wir extra ein Holzmuster nach Italien geschickt, wo Teile der Orgel gefertigt wurden“, sagt Pfarrer Thomas Demel.

Fahrbares Podest für die Orgel

Mit einem fahrbaren Podest kann die Orgel an verschiedenen Stellen in der Kirche je nach Bedarf aufgestellt werden. Die neue Orgel wird am Sonntag beim Gottesdienst um 10.30 Uhr von Pfarrer Andreas Magg, dem Landes-Caritas-Direktor, gesegnet. Am Nachmittag um 17 Uhr findet dann in der St.-Martins-Kirche ein festliches Konzert zur Orgelweihe statt. Die Ausführenden Ulrike Rath, Jürgen Scholz, Clemens Schmied, Ludwig Domberger und Joachim Stork werden die neue Orgel mit Werken von Pachelbel, Telemann, Sirmen, Mozart und Händel zum Klingen bringen. Der Eintritt ist frei und anschließend findet ein kleiner Sektempfang statt.