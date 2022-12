Lagerlechfeld

18:30 Uhr

Wie aus Sankt Martin wieder eine Kirche wird

Hieronymus Schneider

Nach zwei Jahren wird das „Zelt Gottes“ in Lagerlechfeld am 18. Dezember neu geweiht – was sich in der Zwischenzeit verändert hat

Fast auf den Tag genau ist es zwei Jahre her, dass die Lagerlechfelder Kirche St. Martin in einem feierlichen Gottesdienst von Bischof Bertram Meier profaniert, also als Kirche entweiht wurde. Der Grund war die notwendige Sanierung des Daches und die Teilung des Gebäudes in ein Kunstdepot der Diözese im früheren Kirchenraum und die Einziehung einer Betondecke. Dadurch wurde der obere Teil des „Zeltes Gottes“ zum verkleinerten lichtdurchfluteten Kirchenraum, der über eine Treppe und Aufzug durch ein Rondell zugänglich ist. Im Rondell befinden sich auch die Sakristei, die Umkleide für die Ministranten und ein Technikraum. An der Ostseite des Rondells ist eine Nische für einen Marienaltar vorgesehen und rundherum wurden die Kreuzwegstationen aus der früheren Kirche erhalten. Nun wurden Altar, Ambo und Taufstein als zentrale Orte des Gottesdienstes aufgebaut. Die Steine wurden von dem Kaufbeurer Steinmetzbetrieb Alfred Neumann aus dem alten Altar herausgesägt. Im Boden des Altars befindet sich eine kleine Kammer, in der die Reliquien des heiligen Martin von Tour, sowie des Papstes Clemens I., des Märtyrers Karl Lwanga aus Uganda und des jüngsten Seligen der Kirche, Carlos Acutis, aufbewahrt werden. Hinter dem Altar wurde eine Plexiglaswand mit der künstlerischen Darstellung eines geteilten Vorhangs vor der Glasfassade der Kirche errichtet. Diese symbolisiert sowohl den geteilten Mantel des St. Martin, als auch den zerrissenen Vorhang im Tempel bei der Kreuzigung Christi. Dies bedeutet, dass der Zugang der Menschen zu Gott geöffnet ist. Das Motiv des heiligen Martin, Leben mit anderen zu teilen, spiegelt sich auch an anderen Orten des Kirchenraumes wider. Bau ist klimafreundlich Das Konzept des Künstlers Christian Hörl aus Ruderatshofen wurde vom Architekten Christian Stadtmüller und dem Projektleiter Jonas Hahn aus Kaufbeuren umgesetzt. Der Bau ist klimafreundlich, denn die Betondecke wärmt sowohl den unteren als auch den oberen Raum mit einer Fußbodenheizung aus einer Grundwasserwärmepumpe. Auf der Südseite des Daches erzeugt eine Photovoltaikanlage etwa 100.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das Rondell ist der Eingang zum neuen Kirchenraum. Kirche St. Martin Foto: Hieronymus Schneider Die Kirche St. Martin wurde im Jahre 1967 für die Pfarrgemeinde und als Standortkirche der Militärseelsorge für die Bundeswehr sehr groß konzipiert. Die Gemeinde konnte den Aufwand für die Sanierung und den Unterhalt aber nicht mehr leisten. Nun werden die Kosten für das künftige Depot von der Diözese getragen. Die feierliche Einweihung der neuen Kirche im oberen Raum findet am Sonntag, 18. Dezember, um 10 Uhr durch Bischof Bertram Meier statt. Dann ziehen auch das Kreuz und der Tabernakel mit der Monstranz als Gegenwart Jesu Christi wieder als Allerheiligstes ein. Für diesen Gottesdienst wird eine Leihorgel besorgt, bis die endgültige Orgel eingebaut wird.

