Hier entsteht das neue Umweltkompetenzzentrum des Landkreises

In knapp 500 Tagen soll das neue Umweltkompetenzzentrum des Landkreis Augsburg fertig sein. Diese Prognose gab Daniela Bravi, die Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises, am Donnerstag beim Spatenstich in Langerringen ab. Das Kompetenzzentrum ist ein wichtiger Teil des „Wertstoffhofkonzept 2035“: Dabei will der Landkreis die Zahl der Wertstoffhöfe deutlich reduzieren, dabei aber das Entsorgungsangebot verbessern.

