ADFC-Umfrage: So bewerten Fahrradfahrer die Fahrradfreundlichkeit in der Region

Plus Bei der bundesweiten ADFC-Umfrage zur Zufriedenheit von Fahrradfahrern schneidet der Augsburger Landkreis mäßig ab. Woran das liegen könnte und wo es Potenzial gibt.

Von Anna Mohl

Zu wenig Leihfahrräder, eine erschwerte Fahrradmitnahme im öffentlichen Nahverkehr und mehr Stress beim Fahrradfahren: Diese Probleme sehen offenbar viele Radfahrer momentan, wenn sie im Augsburger Land unterwegs sind. Beim bundesweiten sogenannten Fahrradklima-Test 2022, der vom allgemeinen deutschen Fahrrad-Club (ADFC) mithilfe des Bundesverkehrsministeriums alle zwei Jahre durchgeführt wird, konnten 245.000 Radfahrer bundesweit die Fahrradfreundlichkeit ihrer jeweiligen Stadt bewerten.

Stadtbergen schnitt auf der Skala von eins (gut) bis sechs (schlecht) mit einer Note von 3,4 am besten ab, gefolgt von Königsbrunn mit 3,5, Meitingen mit 3,8, Neusäß mit 3,9 und Bobingen mit 4,0. In der Klasse 20.000 bis 50.000 Einwohner landet Königsbrunn auf Platz vier und Neusäß auf 18 von 47 Städten in Bayern. Bei bayerischen Städten und Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern liegen Stadtbergen auf Platz elf, Meitingen auf Platz 47 und Bobingen auf Platz 63 von 100.

