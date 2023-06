"Air Defender 23": 220 Militärflugzeuge sind zwei Wochen über Deutschland

Im Juni kommt es zur größten Militär-Luftübung seit Bestehen der Nato: Air Defender 23. Das Lechfeld nimmt eine besondere Rolle ein.

Ready for Take off: Vom 12. bis zum 23. Juni werden über 200 Militärflugzeuge zwei Wochen lang Operationen im europäischen Luftraum trainieren. Das müssen Sie darüber wissen.

Die A-10, "Warthog", "Warzenschwein", wird während der Übung Air Defender 2023 auf dem Lechfeld stationiert sein. Foto: Katrin Kretzmann

Die Übung namens "Air Defender 23" ist die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato. Binnen kurzer Zeit sollen 220 Flugzeuge nach Deutschland kommen. Damit soll Solidarität im Bündnis und transatlantische Verbundenheit demonstriert werden. 24 Nationen sind beteiligt. Das Lechfeld nimmt eine besondere Rolle ein: Denn vom Flugplatz aus starten für zwei Wochen Übungsflüge in den osteuropäischen Raum. In Schwaben sollen US-Kampfjets vom Typ A-10, die auch "Warzenschweine" genannt werden, starten und landen.

Sie sind dabei: An der Großübung nehmen bis zu 10.000 Soldatinnen und Soldaten teil. Sie kommen aus diesen Ländern: Belgien , Bulgarien , Dänemark , Deutschland , Estland , Finnland , Frankreich , Italien , Japan , Kroatien , Lettland , Litauen , Luxemburg , Norwegen , Polen, Rumänien , Schweden, Slowenien , Spanien , Tschechische Republik , Türkei , Ungarn , USA und Vereinigtes Königreich.

Auch Japan beteiligt sich an dem Manöver im Juni über Europa. Foto: Kyodo, dpa

Die Flugzeuge: Unter den 220 beteiligten Flugzeugen befinden sich 23 verschiedene Flugzeugtypen. Allein 100 Maschinen kommen aus 35 US-Bundesstaaten und werden nach Europa entsandt. Sie sind Teil der Air National Guard. Die Luftwaffe schickt 64 Flugzeuge in die Luft: Abwechselnd werden über Deutschland 30 Eurofighter , 16 Tornados, fünf A400M und drei A330 AAR zur Betankung sowie zwei LJ35, zwei A-4 und vier leichte Unterstützungshubschrauber (LUH) 145 üben. Wer genau hinschaut, kann am Himmel auch die F-35-Kampfjets der Amerikaner und der Niederländer erkennen. Deutschland kauft für knapp zehn Milliarden Euro die Tarnkappenbomber. Sie sollen die alten Tornados ablösen. An der Großübung beteiligt sind auch Nato-Awacs-Aufklärer und erstmalig ein Transportflieger der japanischen Luftstreitkräfte .

Die Standorte: Die teilnehmenden Nationen werden hauptsächlich Einsätze von den Standorten Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein , Wunstorf in Niedersachsen , Spangdahlem in Rheinland-Pfalz , Volkel in den Niederlanden , Čáslav in der Tschechischen Republik und vom Lechfeld starten. Der schwäbische Flugplatz gehört laut Bundeswehr neben Schleswig /Hohn und Wunstorf zu den Hauptdrehkreuzen während Air Defender 23. Die Übungen werden hauptsächlich in drei Flugkorridoren über Deutschland durchgeführt.



Die deutschen Eurofighter sind Teil der Großübung im Juni. Foto: Marcus Merk

Auswirkungen: In enger Zusammenarbeit mit den für die Flugsicherheit zuständigen Behörden, den Fluglinien sowie den zivilen Flugplätzen werden Abläufe und Verfahren optimiert, um die Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr weitestgehend zu minimieren.

In enger Zusammenarbeit mit den für die Flugsicherheit zuständigen Behörden, den Fluglinien sowie den zivilen Flugplätzen werden Abläufe und Verfahren optimiert, um die Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr weitestgehend zu minimieren. Die Bedeutung: So eine große Luftwaffen-Übung hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Im Fall einer Krise hätten die Luftstreitkräfte als "First Responder" wegen ihrer schnellen Reaktionsfähigkeit eine zentrale Bedeutung, erklärte Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz Anfang April. Dies gelte es im Sinne einer glaubhaften Bündnisverteidigung mit Air Defender zu üben und zu demonstrieren: "Wir müssen jedem zeigen, wenn es darauf ankommt, sind wir auch in der Lage, unsere Werte Freiheit und Demokratie in dieser Allianz zu verteidigen."

